Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що Путін і Прігожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни.
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Обмеження в Татарстані
Фейгін зазначив, що останнім часом щодо Татарстану впроваджувались закони, які значно обмежували його автономію. Зокрема, обмежили вивчення татарської мови, що вона фактично втратила статус другої державної. Загалом у Татарстану були широкі права, бо він один з останніх, крім Чечні, вступив у федерацію.
Татарстан дуже довго опирався повноцінному вступу до складу федерації, хоча саме формально був. Саме через Татарстан була запроваджена практика заключення договорів між центром Москвою і регіонами, яка потім була скасована за Путіна на початку нульових. Практика була така, що домовлялись щодо розподілу повноважень між Москвою і суб'єктами федерації,
– зауважив російський правозахисник.
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Автономії дуже багато втрачають через війну
Він продовжив, що в автономіях є невдоволення. Зокрема, вони готові виконувати накази влади щодо війни, однак їм не подобається, що через війну центральної влади, Росія отримала санкції, через які страждають вони. Зокрема, у них усі капітали на заході, а через санкції доступ до них втрачено.
"Таке невдоволення є в регіонах, особливо в автономіях, де росіяни – культурно не титульна нація. Ці невдоволення будуть рости. Інше питання: який вони знайдуть вихід. Це поки загадка, – наголосив російський опозиційний політик.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- У межах військової допомоги Україна отримала від США реактивні артилерійські системи HIMARS, які ефективно показали себе на полі бою. Росіянам досі не вдається пристосуватися до такої високоефективної зброї.
- Російські окупанти навряд чи збільшили свої запаси артилерійських боєприпасів. Тому це перешкоджає їм вести наступальні операції в Україні.
- Окупанти день за днем переконуються, що в Україні їм робити нічого. Без обмундирування та базових фізичних потреб їх відправляють на війну вмирати.