Этот триггер запустит конец России: Подоляк назвал события, которые обрушат режим

В России уже начались определенные процессы, которые станут очевидны, когда Кремль получит несколько существенных тактических поражений на фронте. Некоторые события запустят там цепную реакцию обвального типа.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что многие влиятельные в России лица сейчас не догадываются, что их ждет.

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Эксцессов в России будет больше

Подоляк отметил, что есть три возможные версии взрыва в Махачкале, который случился вечером 14 августа:

залетевшая туда российская ракета; спланированный подрыв, потому что эпицентр взрыва достаточно большой; внутренние разборки экономического типа с учетом политической составляющей в Дагестане.

По его мнению, это не производственный эксцесс небольшого типа, так как разрушения слишком большие и имеют под собой какую-то другую составляющую.

Он предполагает, что количество таких эксцессов по мере финализации войны будет расти, чтобы скрыть определенные следы. Следовательно, взрывов станет больше и будут исчезать определенные люди. А после проигрыша России в войне будет много интересных расследований по подобным случаям.

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Какие события запустит конец России

Советник главы ОП отметил, что внутренние конфликты в России двух типов. Во-первых, это перераспределение влияния во время хаоса, который уже наступил, однако еще не столь очевиден. И заниматься этим будут силовые группы, не обязательно легальные.

Вторая составляющая – это поиск виновных,

– заявил Подоляк.

То есть, пояснил он, уже теперь более слабые силовые кланы будут признаны виновными в том, что запланировали, например, какую-то войну, которая привела к тяжелым последствиям, разрушению российской государственности, потере серых или криминальных доходов.

В настоящее время, по его словам, идет подготовка рабочего поля. То есть сейчас уже начались соответствующие процессы на разных уровнях, хотя пока еще не масштабные. Они вырвутся извне, когда Россия потерпит несколько существенных тактических поражений по линии фронта.

Это такой триггер, который запустит цепную реакцию в России обвального типа,

– уверен советник главы ОП.

И мы, добавил он, увидим выяснение отношений на разных уровнях с огромным количеством оружия, с криминальным подтекстом. Вероятно, многие нынешние влиятельные лица, вроде Патрушева и Нарышкина, не догадываются, что их ждет.

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