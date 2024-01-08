Путин боится восстаний в России: какой регион представляет угрозу

Российский диктатор пытается создать видимость всенародной поддержки. Однако он понимает, что все более заметным становится движение за национальную независимость и самоуправление в разных республиках.

В частности, в Сибирском батальоне Вооруженных сил Украины сообщили, что Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири. Именно поэтому в Республике Бурятия даже был организован штаб для противодействия угрозам сепаратизма и национализма.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Чего может ожидать Кремль

Указ о создании штаба был опубликован на официальном портале республики. Также утвердили поименный состав участников. Вероятно, подобная инициатива является указанием сверху. Следовательно, в батальоне предполагают, что приказ могли дать непосредственно в Москве.

Очевидно, что подобные организации уже действуют или будут созданы в других регионах Сибири, а возможно и по всей России. Особенно это касается территорий, где проживают коренные народы,

– говорится в сообщении.

Российские власти понимают угрозы недалекого будущего, когда движение за независимость распространится еще дальше. Именно эта перспектива вдохновляет бойцов Сибирского батальона к решительным действиям.

Мы готовимся к окончательному разрушению "тюрьмы народов" под названием Россия. Готовимся принести на нашу землю свободу и справедливость. В этом нам помогает не только Украина, которая предоставила возможность получить отличную подготовку в рядах ВСУ, но и волонтеры и инструкторы из западных стран. Нас поддерживают не только земляки, но и волонтеры из Польши, Литвы и других стран Балтии,

– подчеркнули бойцы.

Также они добавили, что участников движения становится все больше, а свобода и восстановление справедливости – более близкими.

Что происходит в России: актуальные новости