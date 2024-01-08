Путин боится восстаний в России: какой регион представляет угрозу
Источник:телеграмм-канал Сибирского батальона
Российский диктатор пытается создать видимость всенародной поддержки. Однако он понимает, что все более заметным становится движение за национальную независимость и самоуправление в разных республиках.
В частности, в Сибирском батальоне Вооруженных сил Украины сообщили, что Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири. Именно поэтому в Республике Бурятия даже был организован штаб для противодействия угрозам сепаратизма и национализма.
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Чего может ожидать Кремль
Указ о создании штаба был опубликован на официальном портале республики. Также утвердили поименный состав участников. Вероятно, подобная инициатива является указанием сверху. Следовательно, в батальоне предполагают, что приказ могли дать непосредственно в Москве.
Очевидно, что подобные организации уже действуют или будут созданы в других регионах Сибири, а возможно и по всей России. Особенно это касается территорий, где проживают коренные народы,
– говорится в сообщении.
Российские власти понимают угрозы недалекого будущего, когда движение за независимость распространится еще дальше. Именно эта перспектива вдохновляет бойцов Сибирского батальона к решительным действиям.
Мы готовимся к окончательному разрушению "тюрьмы народов" под названием Россия. Готовимся принести на нашу землю свободу и справедливость. В этом нам помогает не только Украина, которая предоставила возможность получить отличную подготовку в рядах ВСУ, но и волонтеры и инструкторы из западных стран. Нас поддерживают не только земляки, но и волонтеры из Польши, Литвы и других стран Балтии,
– подчеркнули бойцы.
Также они добавили, что участников движения становится все больше, а свобода и восстановление справедливости – более близкими.
Что происходит в России: актуальные новости
- Страна-агрессор восстановила антишпионское спецподразделение, которое существовало во времена Второй мировой войны. Британская разведка сообщила, что в сети уже есть фото российских бойцов с шевронами "СМЕРШ". Это название расшифровывается как "смерть шпионам". Во Второй мировой войне задачей бойцов этого подразделения было противодействие немецким разведчикам, которые пытались собирать информацию.
- В Ростовской области обнаружили тело пропагандиста Александра Рыбина. Он сотрудничал с прокремлевскими изданиями, а накануне смерти посетил оккупированный Мариуполь. Там записал видео возле разрушенного россиянами Драмтеатра и пожаловался на проблемы с восстановлением города, хищение средств, привлечение к работам людей из Центральной Азии. После приезда в Москву Рыбин обещал написать обо всем этом в материале.
- Западные издания утверждают, что Россия начала перемещать ядерное оружие на территорию Беларуси. Так хотят напугать страны НАТО, ведь новая угроза появится вблизи границ стран-членов Альянса. Еще в марте 2023 года об этом решении говорил Владимир Путин. Теперь глава Беларуси заявил, что процесс подготовки к размещению ядерного оружия на их территории завершился.