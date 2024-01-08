Зокрема, у Сибірському батальйоні Збройних сил України повідомили, що Кремль занепокоєний можливим повстанням у регіонах Сибіру. Саме тому у Республіці Бурятія навіть організували штаб для протидії загрозам сепаратизму та націоналізму.
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Чого може очікувати Кремль
Указ про створення штабу опублікували на офіційному порталі республіки. Також затвердили поіменний склад його учасників. Ймовірно, така ініціатива є вказівкою зверху. Відтак у батальйоні припускають, що наказ могли дати безпосередньо у Москві.
Очевидно, що подібні організації вже діють або будуть створені в інших регіонах Сибіру, а, можливо, й по всій Росії. Особливо це стосується територій, де проживають корінні народи,
– мовиться у повідомленні.
Російська влада розуміє загрози недалекого майбутнього, коли рух за незалежність пошириться ще далі. Саме ця перспектива надихає бійців Сибірського батальйону до рішучих дій.
Ми готуємося до остаточного руйнування "в'язниці народів" під назвою Росія. Готуємось принести на нашу землю свободу та справедливість. У цьому нам допомагає не лише Україна, яка надала можливість отримати чудову підготовку в лавах ЗСУ, а й волонтери та інструктори із західних країн. Нас підтримують не лише земляки, а й волонтери із Польщі, Литви та інших балтійських країн,
– наголосили бійці.
Також вони додали, що учасників руху стає дедалі більше, а свобода і відновлення справедливості – ближчими.
Що відбувається у Росії: актуальні новини
- Країна-агресорка відновила антишпигунський спецпідрозділ, який існував у часи Другої світової війни. Британська розвідка повідомила, що у мережі вже є фото російських бійців з шевронами "СМЕРШ". Ця назва розшифровується як "смерть шпигунам". У Другій світовій війні завданням бійців цього підрозділу була протидія німецьким розвідникам, які намагалися збирати інформацію.
- У Ростовській області знайшли тіло пропагандиста Алєксандра Рибіна. Він співпрацював з прокремлівськими виданнями, а напередодні смерті відвідав окупований Маріуполь. Там записав відео біля зруйнованого росіянами Драмтеатру й поскаржився на проблеми з відновленням міста, розкрадання коштів, залучення до робіт людей з Центральної Азії. Після приїзду до Москви Рибін обіцяв написати про все це матеріал.
- Західні видання стверджують, що Росія почала переміщувати ядерну зброю на територію Білорусі. Так хочуть налякати країни НАТО, адже нова загроза з'явиться поблизу кордонів країн-членів Альянсу. Ще у березні 2023 року про це рішення говорив Владімір Путін. Тепер очільник Білорусі заявив, що процес підготовки до розміщення ядерної зброї на їхній території звершився.