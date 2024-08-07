ГУР осуществило секретную операцию на территории Крыма и нанесло колоссальные потери россиянам

Накануне спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.

В результате операции удалось нанести врагу колоссальные потери. Разведчики уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов.

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ГУР совершило секретную операцию в Черном море

Ночью 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава – точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь,

– говорится в сообщении.

В разведке отметили, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. "Соответствующие действия – лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – добавили там.

Разведчики нанесли врагу потери в Черном море: смотрите видео

Другие операции ГУР МО: последние новости

По нефтекомбинату "Атлас" в Ростовской области был нанесен удар в ночь на 3 августа. Как выяснилось, это была работа ГУР МО Украины. По нефтекомбинату попали 15 дронов, там возник пожар. Этот состав обеспечивает горюче-смазочными материалами войска россиян на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинские хакеры 29 июля атаковали главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию России против Украины. Речь идет о Центральном банке России. К этой операции причастны киберспециалисты Главного управления разведки МОУ. В частности, атака осуществлялась по провайдеру МТС.

ГУР МО поразило три российских вертолета на территории России. Одна из операций произошла 21 июля в Московской области на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова". В результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Кстати, Тендровская коса – это узкий остров протяженностью около 65 километров и шириной до 1,8 километра. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от временно оккупированного Крыма.