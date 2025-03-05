Это было большой проблемой в 2014 году: как отсутствие разведданных США повлияет на фронт

США не только приостановили военную помощь Украине, но и не будут осуществлять обмен разведывательными данными с нашей страной. Эти действия могут привести к серьезным последствиям.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что прежде всего пауза в обмене развединформацией коснется тактических данных, которые получает Украина от США. Также из-за остановки передачи разведданых Украине и прерывания ключевого канала связи системы HIMARS не получают данные о целях.

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Не можем пренебрегать разведданными

"Оперативная информация в идеале должна быть подтверждена из трех независимых источников. Один из этих источников – разведданные, которые мы получаем от Соединенных Штатов", – сказал он.

Нельзя сказать, что Украина полностью зависела от этих данных, но, по словам военного эксперта, чтобы дать более достоверную информацию о конкретном размещении той или иной единицы вооружения, мы могли полагаться на разведданные Соединенных Штатов.

В то же время по мере отхождения от линии фронта, важность разведданных от США возрастает. Украина не имеет таких средств разведки, которые бы позволяли тотально контролировать глубину территории противника. Подтвердить расположение боевой техники противника можно только данными, которые получаем от Соединенных Штатов,

– отметил он.

Можно предположить, по словам Грабского, что Украина получала от США данные по взлету российских стратегических бомбардировщиков. Читая телеграм-каналы, мы знали, что примерно через 30, 60 или 90 минут самолеты выйдут в районы пусков и еще через определенное время ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины. Поэтому такая информация является крайне важной для подготовки украинской системы противовоздушной обороны.

Мы не можем пренебрегать этими разведданными. Более того, для нас была большой проблемой недостаток этой информации в 2014 – 2015 годах, когда мы их получали с задержкой в 48 – 72 часа. Их актуальность за это время серьезно терялась,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Выглядит так, по мнению военного эксперта, что Украина из-за приостановления военной помощи со стороны США лишается возможности защищать гражданское население. Потому что по определению противовоздушная оборона не предназначена для ведения боевых действий, а для прикрытия важных объектов в глубине территории страны.

Поэтому, по его словам, отсутствие разведывательной информации будет критическим для Украины.

Напомним, что корреспондентка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская считает, опираясь на собственные источники, приостановление военной помощи со стороны США – это лишь временная мера. Трамп принял это решение, чтобы увидеть, будут ли со стороны Украины шаги по добросовестным мирным переговорам. Трамп, по ее словам, хочет завершить войну как можно скорее, и ему не интересно, кто ее начал и кто должен нести ответственность.