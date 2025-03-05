Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що насамперед пауза в обміні розвідінформацією торкнеться тактичних даних, які отримує Україна від США. Також через зупинку передачі розвідданих Україні та переривання ключового каналу зв'язку системи HIMARS не отримують дані щодо цілей.

До теми Військова допомога для України на паузі: усе, що відомо про рішення Трампа

Не можемо нехтувати розвідданими

"Оперативна інформація в ідеалі має бути підтверджена з трьох незалежних джерел. Одне з цих джерел – розвіддані, які ми отримуємо від Сполучених Штатів", – сказав він.

Не можна сказати, що Україна повністю залежала від цих даних, але, за словами військового експерта, щоб дати більш достовірну інформацію щодо конкретного розміщення тої чи іншої одиниці озброєння, ми могли покладатися на розвіддані Сполучених Штатів.

Водночас в міру відсування від лінії фронту, важливість розвідданих від США зростає. Україна не має таких засобів розвідки, які б дозволяли тотально контролювати глибину території противника. Підтвердити розташування бойової техніки противника можна також тільки даними, які отримуємо від Сполучених Штатів,

– відзначив він.

Можна припустити, за словами Грабського, що Україна отримувала від США дані щодо злету російських стратегічних бомбардувальників. Читаючи телеграм-канали, ми знали, що приблизно через 30, 60 або 90 хвилин літаки вийдуть в райони пусків і ще через певний час ракети можуть опинитися в повітряному просторі України. Тому така інформація є вкрай важливою для підготовки української системи протиповітряної оборони.

Ми не можемо нехтувати цими розвідданими. Ба більше, для нас була великою проблемою нестача цієї інформації в 2014 – 2015 роках, коли ми їх отримували затримкою у 48 – 72 години. Їх актуальність за цей час серйозно втрачалась,

– підкреслив Сергій Грабський.

Виглядає так, на думку військового експерта, що Україна через призупинення військової допомоги з боку США позбавляється можливості захищати цивільне населення. Тому що за визначенням протиповітряна оборона не призначена для ведення бойових дій, а для прикриття важливих об'єктів в глибині території країни.

Тому, за його словами, відсутність розвідувальної інформації буде критичною для України.

Нагадаємо, що кореспондентка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська вважає, спираючись на власні джерела, призупинення військової допомоги з боку США – це лише тимчасова міра. Трамп ухвалив це рішення, щоб побачити, чи будуть з боку України кроки щодо добросовісних мирних переговорів. Трамп, за її словами, хоче завершити війну якомога швидше, і йому не цікаво, хто її розпочав і хто має нести відповідальність.