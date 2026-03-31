Россия намеренно направляет дроны в сторону стран Балтии и Финляндии, – Сибига
- Украинская разведка имеет доказательства, что Россия намеренно направляет дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.
- Украина постоянно сотрудничает с партнерами из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, предоставляя им информацию об этих инцидентах, и призывает к совместному противодействию российской пропаганде.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская разведка имеет доказательства того, что Россия намеренно направляет дроны в сторону стран Балтии и Финляндии. Она также использует такие инциденты для информационных провокаций.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
Зачем Россия направляет украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии?
По словам министра, Украина находится на постоянной связи с партнерами из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии и оперативно передает им необходимую информацию о подобных случаях.
"Я могу заверить, что мы никогда не направляли дроны в сторону этих стран. И мы работаем вместе с нашими партнерами, чтобы обезопасить их от таких инцидентов в будущем... Кроме того, я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России. Мы имеем данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, целях пропаганды", – сказал Сибига.
Министр также призвал к совместному противодействию российской пропаганде и поблагодарил партнеров за четкую позицию относительно причин этих инцидентов.
По его словам, именно российская агрессия создает такие риски, и ключом к их устранению является прекращение войны.
Украинские дроны залетали в страны Балтии и Финляндию
В Латвии упал и взорвался неизвестный дрон, залетевший со стороны России, его обнаружили латвийские военные. Он может быть украинским.
Тем временем в Эстонии также заявили, что обнаружили дрон. Он врезался в трубу Аувереской электростанции. Впрочем повреждения несерьезные, станция продолжает работу.
В Литве ранее нашли неизвестный беспилотник, который, по информации властей страны, является украинским. Он залетел из Беларуси и упал в озеро без последствий.
Это, по данным служб, один из беспилотников, который летел к порту Приморск, где был атакован терминал "Транснефть – порт Приморск" – ключевой нефтяной терминал России на побережье Балтийского моря.
В Финляндии упали по меньшей мере два дрона, которые, вероятно, являются украинскими.