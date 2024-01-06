У России проблемы с операциями из-за отсутствия преимущества в воздухе, – разведка Британии

В разведке Великобритании назвали главную проблему россиян, из-за которых взрываются их операции на фронте. Это происходит из-за неспособности страны-агрессора установить преимущество в воздухе.

В частности, Украина доказала, что самолеты оккупантов уязвимы на территории нашего государства. Ярким примером этого, по мнению британского ведомства, было сбивание 3 самолетов Су-34 на Южном направлении.

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В британской разведке оценили проблемы россиян в воздухе

В недавнем отчете британского ведомства отметили, что враждебная тактическая авиация играла ключевую роль в штурме украинского плацдарма, расположенного на восточном берегу Днепра. Однако после успешного сбивания наших военных трех российских самолетов Су-34 над югом Украины Россия значительно сократила свои пилотируемые операции в регионе, и эта тенденция наблюдалась до конца декабря 2023 года.

Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18 общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм,

– отметили в разведке.

В то же время, в отчете ведомства подчеркнули, что в последние дни Россия вновь усилила тактические авиаудары вокруг украинского плацдарма. Но уже на более низком уровне, чем до сбивания самолетов.

По мнению разведки Британии, подобные действия со стороны россиян еще раз демонстрируют, что неспособность установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать повседневные операции армии страны-агрессора.

Украина успешно уничтожает Су-34 россиян