У России проблемы с операциями из-за отсутствия преимущества в воздухе, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
В разведке Великобритании назвали главную проблему россиян, из-за которых взрываются их операции на фронте. Это происходит из-за неспособности страны-агрессора установить преимущество в воздухе.
В частности, Украина доказала, что самолеты оккупантов уязвимы на территории нашего государства. Ярким примером этого, по мнению британского ведомства, было сбивание 3 самолетов Су-34 на Южном направлении.
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В британской разведке оценили проблемы россиян в воздухе
В недавнем отчете британского ведомства отметили, что враждебная тактическая авиация играла ключевую роль в штурме украинского плацдарма, расположенного на восточном берегу Днепра. Однако после успешного сбивания наших военных трех российских самолетов Су-34 над югом Украины Россия значительно сократила свои пилотируемые операции в регионе, и эта тенденция наблюдалась до конца декабря 2023 года.
Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18 общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм,
– отметили в разведке.
В то же время, в отчете ведомства подчеркнули, что в последние дни Россия вновь усилила тактические авиаудары вокруг украинского плацдарма. Но уже на более низком уровне, чем до сбивания самолетов.
По мнению разведки Британии, подобные действия со стороны россиян еще раз демонстрируют, что неспособность установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать повседневные операции армии страны-агрессора.
Украина успешно уничтожает Су-34 россиян
- Воздушные силы ВСУ 22 декабря заявили об успешном избиении трех российских бомбардировщиков Су-34 на Херсонском направлении. Эти самолеты были сбиты, когда направлялись для нанесения авиаударов по украинским городам и селам.
- Далее командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук сообщил, что вечером 24 декабря украинские защитники успешно сбили еще один российский бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.
- Кроме того, 4 января в российском городе Челябинск ГУР МО смогло успешно нанести ущерб российскому самолету Су-34. Это событие произошло в день рождения начальника украинской разведки Кирилла Буданова.