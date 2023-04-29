Россию не интересуют человеческие жертвы: в Британии заявили об изменении тактики ракетных обстрелов

Российские военные 28 апреля нанесли ракетные обстрелы по нескольким городам Украины. Больше всего от атаки оккупантов пострадала Умань, где россияне попали в жилой дом.

В разведке Минобороны заявили, что массированная атака России против Украины 28 апреля может свидетельствовать об изменении подхода оккупантов к ракетным ударам по сравнению с зимой.

Смотрите также Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Россияне, вероятно, пытались попасть в резервные подразделения или вооружение

В разведке напомнили, что атака 28 апреля была первым массированным ударом России с 9 марта. Аналитики допускают, что россияне пытались попасть в резервные подразделения или вооружение.

Эти атаки позволяют предполагать изменение подхода о том, как Россия использует удары на дальние расстояния. В этой волне было меньше ракет, чем в зимние атаки, и она вряд ли была направлена против украинской энергетической инфраструктуры. Есть реалистичная вероятность, что Россия пыталась попасть в резервные подразделения или вооружение, которое недавно передали Украине,

– отмечают аналитики разведки.

В то же время в Минобороны Британии добавили, что Россия явно неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше возможных побочных последствий атаки, как гибель гражданского населения.

Что известно о массированной атаке 28 апреля