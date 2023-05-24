Разведка ответила, перебрасывает ли враг войска в Россию после событий в Белгородской области

22 мая так называемая спецоперация России привела к неожиданным событиям для самой страны-террористки. Теперь оккупантам собственные войска стали необходимы и на собственной же территории, в Белгородской области.

Поэтому Россия намерена с оккупированных территорий перебросить свои подразделения в пределы своей границы. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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Переброска войск требует времени

Андрей Юсов рассказал, что, несмотря на такие намерения, информация о которых есть у украинской разведки, такие процессы нуждаются в подготовке. Ведь переброска отдельных подразделений требует времени. Так что в ГУР следят за ситуацией.

Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, – это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Поэтому мы наблюдаем и, безусловно, внимательно следим за этой информацией,

– подчеркнул представитель ГУР.

Заметим, что по данным источника в украинской разведке, в настоящее время командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из Украины. В Белгородскую область могут переместить подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Сейчас они воюют в Луганской области.

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