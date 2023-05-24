Разведка ответила, перебрасывает ли враг войска в Россию после событий в Белгородской области
22 мая так называемая спецоперация России привела к неожиданным событиям для самой страны-террористки. Теперь оккупантам собственные войска стали необходимы и на собственной же территории, в Белгородской области.
Поэтому Россия намерена с оккупированных территорий перебросить свои подразделения в пределы своей границы. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов.
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Переброска войск требует времени
Андрей Юсов рассказал, что, несмотря на такие намерения, информация о которых есть у украинской разведки, такие процессы нуждаются в подготовке. Ведь переброска отдельных подразделений требует времени. Так что в ГУР следят за ситуацией.
Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, – это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Поэтому мы наблюдаем и, безусловно, внимательно следим за этой информацией,
– подчеркнул представитель ГУР.
Заметим, что по данным источника в украинской разведке, в настоящее время командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из Украины. В Белгородскую область могут переместить подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Сейчас они воюют в Луганской области.
"Освобождение" Белгородщины: что известно
- "Освобождение" регионов России от путинского режима началось 22 мая. Осуществляется оно силами легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса. При этом за короткий срок "освободить" успели населенные пункты Козинка, Грайворон и Гора-Подол.
- В ответ 22 мая в Белгородской области было объявлено о проведении плана "Эдельвейс". Он предусматривал сбор всех силовых структур страны-террористки для проведения "антитеррористических действий".
- Однако "Эдельвейс" довольно быстро увял. Уже 23 мая губернатор Белгородской области Гладков заявил о прекращении контртеррористической операции, ведь якобы все цели были достигнуты.
- Несмотря на такие заявления губернатора, Российский добровольческий корпус продолжает свою операцию по "освобождению" России от кремлевской диктатуры. В качестве доказательства российские повстанцы опубликовали соответствующее видео.