Разведка показала последний маршрут уничтоженного А-50У
23 февраля 2024, 21:11Читати новину українською
Источник:ГУР
Украинская разведка и Воздушные силы ВСУ сбили очередной российский А-50. Данные уже подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
В Главном управлении разведки объяснили, что российский самолет упал возле российского города Ейск вечером 23 февраля.
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Что известно о маршруте российского А-50У
Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов,
– заявили украинские разведчики.
Они показали маршрут вражеского самолета. Оказалось, что он летел над Краснодарским краем.
ГУР показали последний маршрут А-50У
Что известно о сбитии вражеского А-50: основное
- Вечером 23 февраля источники 24 Канала сообщили, что украинские разведчики вместе с Воздушными силами ВСУ сбили российский самолет А-50 У.
- Впоследствии Николай Олещук заявил, что А-50 с позывным "Баян" долеталса. Генерал-лейтенант поздравил оккупантов "с Днем защитника отечества". Командующий Воздушных сил ВСУ объяснил врагам, что праздновать надо дома, и так, "чтобы Баян не порвать".
- Воздушные силы ВСУ показали кадры сбития вражеского А-50. На видео заметно, как самолет отстреливает тепловые ловушки, впоследствии загорается и падает.