Серия атак по Черноморскому флоту России: разведка назвала важные достижения Украины

В последние недели Черноморский флот России подвергся ряду серьезных атак. Кульминацией атак стал удар по штаб-квартире Черноморского флота 20 и 22 сентября.

После серии успешных украинских ударов Черноморский флот России явно не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а также будет менее безопасно чувствовать себя в портах. Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании от 26 сентября.

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Россия теряет способность к блокаде украинских портов

Хотя Украина нанесла серьезный ущерб Черноморскому флоту России, он все еще сохраняет способность выполнять боевые задачи, в частности, наносить ракетные удары.

"Физический вред для Черноморского флота России почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени – нанесение ракетных ударов и локального патрулирования", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в разведке Британии, его способность осуществлять более широкое патрулирование в черноморском регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов в дальнейшем уменьшится.

Также Черноморский флот России, вероятно, обладает ухудшающейся способностью защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание,

– отмечают аналитики.

Британская разведка добавляет, что украинские атаки поставили Россию в ситуацию, когда ей приходится реагировать на действия противника, и демонстрируют, что украинские военные способны подвергнуть сомнению символическую и стратегическую "проекцию силы" России, которую ей обеспечивает контроль над Севастополем.

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