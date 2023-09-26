Серия атак по Черноморскому флоту России: разведка назвала важные достижения Украины
Источник:Министерство обороны Великобритании
В последние недели Черноморский флот России подвергся ряду серьезных атак. Кульминацией атак стал удар по штаб-квартире Черноморского флота 20 и 22 сентября.
После серии успешных украинских ударов Черноморский флот России явно не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а также будет менее безопасно чувствовать себя в портах. Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании от 26 сентября.
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Россия теряет способность к блокаде украинских портов
Хотя Украина нанесла серьезный ущерб Черноморскому флоту России, он все еще сохраняет способность выполнять боевые задачи, в частности, наносить ракетные удары.
"Физический вред для Черноморского флота России почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени – нанесение ракетных ударов и локального патрулирования", – говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в разведке Британии, его способность осуществлять более широкое патрулирование в черноморском регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов в дальнейшем уменьшится.
Также Черноморский флот России, вероятно, обладает ухудшающейся способностью защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание,
– отмечают аналитики.
Британская разведка добавляет, что украинские атаки поставили Россию в ситуацию, когда ей приходится реагировать на действия противника, и демонстрируют, что украинские военные способны подвергнуть сомнению символическую и стратегическую "проекцию силы" России, которую ей обеспечивает контроль над Севастополем.
Что известно об ударах по Черноморскому флоту России: подробности
- 13 сентября в районе судоремонтного завода "Севморзавод" во временно оккупированном Севастополе были поражены два российских судна. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" (Балтийский флот России) и дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" (Черноморский флот). В результате удара судна были уничтожены.
- 20 сентября Украина нанесла удар по командному пункту Черноморский флот России в оккупированном Крыму. Силы обороны поразили командный пункт оккупантов у поселка Верхнесадово.
- 22 сентября штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся ракетной атаке. По данным украинских военных, в результате удара был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов. Также погибли многие офицеры.
- Ранее украинские военные повредили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" (Северный флот) в районе Новороссийска.