Не "Шахидами" единственными: в ГУР рассказали, какое оружие предоставил Иран России
Источник:"РБК-Украина"
Украинская разведка сообщила, что по их данным, у россиян еще есть запас дронов из тех партий, которые Кремль получил в конце 2022 года и начале 2023 года. Речь идет об ориентировочно 200 единицах "Шахедов".
Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что россияне не используют иранские дроны-камикадзе так массово, как раньше. Это подтверждает то, что у них нет большого запаса, поэтому оккупанты экономят.
Смотрите также Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика
Какое оружие у России есть от Ирана
Вадим Скибицкий рассказал, что Россия получает от Ирана "Шахиды" партиями по 250 – 300 штук. Кремль уже использовал в Украине ориентировочно 800 единиц.
Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы ясно понимаем, где они планируют это делать и как,
– заявил генерал-майор.
Он объяснил, что беспилотники достаточно просты в производстве. И здесь главное даже не столько производство, сколько компоненты – оптика, микросхемы, чипы, элементы питания и прочее.
"И если мы и наши партнеры знаем, как осуществляется поставка этих компонентов, то России будет сложно получать их в большом количестве. Разве что в обход санкций контрабандой через третьи страны", – добавил разведчик.
Он также заверил, что Иран уже поставлял России отдельные детали для производства боеприпасов. Вадим Скибицкий объяснил, что Кремль:
- имеет планы и надежду закупить боеприпасы калибра 122 миллиметров и 152 миллиметров, а также боеприпасы для стрелкового вооружения;
- хочет закупить и, например, баллистические ракеты. Но это будет зависеть от решения Ирана, согласится ли он поставить их России.
Ведь все международное сообщество будет знать, чье это будет вооружение, если оно поступит. К тому же после ордера на арест теперь это будет трактоваться как помощь военному преступнику,
– объяснил заместитель главы разведки.
Что касается Китая, то он заверил, что страна не приняла решения о военной помощи России. Это может зависеть от результатов визита Си Цзиньпиня. Так официальная позиция Китая сейчас заключается в том, что ни одного вооружения, к тому же – тяжелого, Москве не передадут.
Россия ищет оружие в разных странах
- Вадим Скибицкий заверил, что данные о вероятной передаче России помощи Северной Корее нуждаются в проверке. Ведь для такого количества войск, которое есть в России, поставки сотни или тысячи единиц боеприпасов – это не столь критично и не говорит о значительной поддержке.
- Относительно поддержки от других стран, заместитель главы разведки объяснял, что наша разведка точно знает, что Владимир Путин активно работает с Ираном.
- Кроме того, россияне ведут переговоры с той же Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока.
- Однако государства понимают, что можно попасть под санкции международного сообщества. Также многие страны смотрят, какие могут быть результаты наступательных действий России против ВСУ.