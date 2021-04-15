Одна из самых эффективных спецслужб, если говорить о контроле – китайская МГБ. Однако в мире существует страна, чьи ведомства воспитывают граждан так, что они и не подозревают, насколько свободно живет остальной мир. Говорится об агентуре Северной Кореи.

Режим держит в "ежовых рукавицах" все, что касается свободы слова, выбора и жизни. В КНДР существует ведомство, получившее название RGB – это орган, который контролирует всю военную мощь страны, начиная от полицейских и до координации действий разведки и отрядов смерти.

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Тайные агенты следят за тем, чтобы идеология их лидера Ким Чен Ына оставалась в силе и диктовала всем правила игры. Служебные собаки северокорейского диктатора с одной стороны держат всех на тотальном контроле, с другой – выполняют столь "смешные задания", что стыдно даже назвать их агентами спецслужб.

Возникновение спецслужб в КНДР

История спецслужб КНДР начинается в 1948 году, с тех пор Корея разделилась на 2: на Южную, которая избрала путь США и пошла вместе с ними к демократии и процветанию, и Северную, что взяла за основу коммунизм и несколько форматировав эту идеологию превратилась в гигантский концлагерь с населением почти 26 миллионов человек.

С появлением 38 параллели, диктатор Ким Ир Сен начал организацию работы спецслужб. Нужно было ведомство, которое следило бы за южнокорейским соседом, а заодно – и за японцами. Так появилось Управление Генерального Штаба КНДР.

В список обязанностей соответствующего органа входил также контроль за образованием будущих членов партии. Кроме того, под их патронатом работали военные, которые следили, чтобы никому из граждан не удалось ускользнуть из страны и перебраться в Пекин или Сеул.



Ким Ир Сен начал организацию спецслужб / Фото brunch.co.kr

Диссидентское движение задушили очень быстро, всего за год в стране удалось установить тотальный контроль. Оно и не удивительно, быстрым темпам помогли жестокие методы наказания нарушителей режима.

В КНДР была такая пытка: сидеть со скрещенными ногами, спина прямая, двигаться запрещено. Так требовали провести от 16 до 18 часов. Если наказанный шевельнулся – его били,

– рассказал писатель Пол Фишер.

У власти был Ким Ир Сен, пока он занимался вопросами внешней и частично внутренней политики, его заместителем был сын Ким Чен Ир.

Ему очень нравилось все, что касалось спецслужб, точнее контроля, который они дарили. Вот он и заведовал отрядами смерти в стране. По инициативе отца и самого Ира появился ряд законов, запрещавших в стране просмотр, хранение и распространение иностранной культуры, в частности:

музыки;

фильмов;

книг.

Однако сам будущий правитель КНДР обожал наслаждаться зарубежным кинематографом. Более того – он черпал оттуда знания.

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По словам писателя Пола Фишера, Ким Чен Ир пересмотрел практически все японские блокбастеры, эротические и гангстерские фильмы.

Он также просматривал ленты Болливуда и Голливуда, а больше всего ему нравился Роки и серия фильмов о Джеймсе Бонде, которые сформировали у него в голове работу спецслужб, сказал писатель.

Насмотревшись фильмов о том, как Джеймс Бонд занимается подрывной деятельностью, Ким Чен Ир тоже задумал поиграть в спецагента.

Как агенты КНДР подложили взрывчатку в самолет

В 1988 году Сеул должен был принимать у себя летние Олимпийские игры. Событие тогда было очень важым, для Южной Кореи это был шанс показать демократию и подтвердить направление движения в сторону цивилизованных стран.



В 1988 году Сеул принимал у себя летние Олимпийские игры / Фото ANSA

Однако для Северной Кореи – это удар ниже пояса. Ким Чен Ир настаивал на том, что такое действо должны провести на территории обеих Корей, но никто с авторитарным режимом связываться не хотел.

Тогда агенты КНДР придумали, как решить соответствующий вопрос – если они не могут провести Олимпийские игры у себя, то они могут объявить бойкот и немного подпортить их. Спецагенты подложили в пассажирский самолет бомбу, а таймер наставили так, чтобы заряд сдетонировал в момент, когда судно будет пролетать над Сеулом.

В результате 115 человек погибли, этот теракт дал Ким Чен Иру шанс убедить некоторые страны отказаться от участия в Олимпийских играх. Олимпиаду бойкотировали 7 стран, в частности:

Эфиопия;

Куба;

Албания;

Вьетнам.

Присоединились даже США, Европа и СССР. Постоянно вставляя палки в колеса соседям, Ким Чен Ир не забывал о репрессиях и у себя в стране.

Можно ли бежать из Северной Кореи

Ни в одной стране мира нет столько политзаключенных, как в КНДР. Точной цифры, очевидно, нет, но исследователи говорили о содержании не менее 200 тысяч человек в концлагерях и секретных тюрьмах.

Каждый год тысячи людей пытаются убежать в поисках лучшей жизни. Сделать это удается далеко не всем, киберотдел агентуры имеет досье практически на всех граждан. Они фиксируют каждый шаг, единственный шанс убежать – преодолеть горные хребты.

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При условии, что удастся проскочить мимо охраны и выжить на маршруте, шанс на нормальную жизнь за пределами КНДР существует. Однако достичь соответствующих результатов удавалось единицам.

Кто-то боится, что спецслужбы поймают его, а за такие нарушения в КНДР могут запросто казнить всю семью. В то же время некоторые настолько разочарованы, что сил на побег не хватает. Другие же, из-за давления агентуры и постоянной пропаганды даже не знают о том, что "нормальная" свободная жизнь существует.



Каждый год тысячи людей пытаются бежать из КНДР / Фото ROK Ministry Of Defense

"Я убежал, потому что считаю, что лучше умереть, чем жить как насекомое. Перед бегством я собрал необходимую пищу, поднялся на большую гору, чтобы посмотреть сколько охраны и где она есть, потом переплыл реку в безопасном месте и так дошел до Китая", – рассказал один из беглецов.

Тотальный контроль касался еще и того факта, что людей, которые сотрудничали или пытались контактировать с иностранцами – убивали. В лучшем случае можно было отсидеть срок, однако это не просто заключение, а настоящие круги ада.

Бывший заключенный северокорейских секретных тюрем Юнг Гван попал туда только потому, что продавал в Южную Корею морепродукты, которые сам же и наловил. Как только о его заработках узнали в спецслужбе – его сразу же арестовали, дальше были несколько месяцев пыток.



Юнг Гвана пытали из-за продажи морепродуктов / Скриншот с видео Criminals and crime fighters

Дело в том, что все, кто контактирует с иностранцами, воспринимаются агентами спецслужб как зарубежные шпионы или потенциальные информаторы для Сеула. Поэтому за такими людьми начинают следить, а в случае подозрения их сажают на долго и пытают.

Меня пытали долго и разными методами: били током, топили в воде. Наиболее жестко было, когда связали руки за спиной и подняли их на 60 сантиметров. Я не мог ни сесть, ни встать, думал, что умру,

– рассказал бывший заключенный.

Что известно о ядерном потенциале КНДР

КНДР постоянно наращивает свой ядерный потенциал – это ни для кого не секрет. Страна делала это постоянно, но роль спецслужб в этой истории довольно особенная. Они головой отвечают за то, чтобы разработки их ядерных ракет оставались в секрете.

Каждый раз, когда США говорят об очередных испытаниях ядерного оружия в КНДР или о том, что Пхеньян обогатил добычу урана, где-то в КНДР умирает один человек из спецслужбы, которая ответственна за то, чтобы такая информация держалась в секрете.



КНДР постоянно наращивает ядерный потенциал / Фото AP

Причина такой секретности достаточно логична – в Пхеньяне знают о том, как США реагируют на ядерное оружие в авторитарном режиме, на примере Ирана.

По желанию, Вашингтон, скооперировавшись с европейскими странами, может запросто прикрыть ядерную "деятельность" КНДР, поэтому лидеры Северной Кореи вместе со спецслужбами постоянно говорят об угрозе ядерной войны и своей готовности, но никогда не объявляют о мощности или количестве своего арсенала.

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"Это все ради одного сигнала: "Если вы атакуете нас, если сделаете хоть что-то, что нам не понравится – мы запустим ядерные ракеты в вашу сторону". На этом игра будет закончена", – считает писатель Пол Френч.

Любимое подразделение Ким Чен Ира

Работа сотрудников Управления Генштаба разбросана на несколько отделов. Говорится в частности о 6 департаментах, отвечающих за внутреннюю работу в стране, внешние спецоперации, подразделения шпионов и уголовные отряды.

Также есть специальное Бюро, которое оперирует исключительно в киберпространстве. Однако один отдел еще несколько лет назад держали в секрете, его можно было бы назвать любимым подразделением Ким Чен Ира. Существует ли такая структура сейчас – неизвестно, но тогда она занималась тем, что похищала иностранцев.



Любимое подразделение Ким Чен Ира занималось похищением иностранцев / Фото DPA

Нескольких агентов отправляли за границу, где они выискивали нужных людей. Похищали только тех, кто мог принести пользу для спецслужб. Что было дальше с теми, кого похитили – неизвестно, ведь никто из украденных так и не вернулся, варианты 2:

их или оставили в рамках работы с северокорейскими спецслужбами;

или убили после того, как получили необходимые знания или информацию.

Историк Андрей Ланков рассказал, что один из худших примеров – решение похищать японцев, которых использовали в качестве учителей для спецслужб КНДР. По его словам, не менее 13 японцев похитили и использовали для того, чтобы учить военных и агентов японскому языку.

В 1994 году Ким Ир Сен, первый диктатор, умер – но это не означало конца диктатуры или движения в сторону улучшения ситуации, ведь правление взял на себя Ким Чен Ир.

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Он увеличил количество концлагерей в стране, куда свозили все больше людей, контроль на границах усилили и убежать стало еще труднее. Также Ким Чен Ир усилил развитие спецслужбы, прежде всего в вопросах киберпротивостояния, новые технологии позволили спецслужбам контролировать каждый шаг гражданских северокорейцев.

Как появилось ведомство RGB

В 2009 году в стране появилось ведомство, которое назвали Главным разведывательным бюро, или же RGB. Этот орган частично принял на себя обязанности Управления Генштаба, а заодно координировал работу всех спецведомств страны.

С расширением возможностей и полномочий возросло и количество обязанностей. Работники RGB пытались засылать своих людей в США, сделать это незаметно было достаточно сложно, все из-за особенностей расы. Поэтому за Вашингтоном пытались следить двумя способами.

Первый – на расстоянии в киберпространстве.

Второй – вербовали людей азиатской внешности в США.

Похожей тактикой пользовались и спецслужбы Китая, которые из-за аналогичных проблем не могли физически сослать в США своих людей. Вообще, Китай стал наставником для спецслужб КНДР во многих аспектах. Прежде всего – в вопросах обучения и организации работы.

КНДР – это страна режима, которая окружает себя ненавистью и ядерными ракетами. Пока руководство строит разрушительную политику, граждане страдают. Эта страна и все ее союзники – дьявол в чистом виде,

– говорил 43-й президент США Джордж Буш.

Над созданием и развитием киберотдела работали еще в середине 1990-х годов. Сейчас его считают одним из самых эффективных, но подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно из-за секретности структуры.

Известно лишь, что в конце 1990-х для освоения новейших информационных систем КНДР ежегодно отправляла в Китай несколько десятков человек на учебу. В целом такие спецкурсы прошли примерно 7 тысяч человек.



RGB пытались засылать своих людей в США / Фото EPA

Сколько сейчас тех, кто постоянно пытается хакерскими атаками подпортить репутацию соседей – можно разве что догадываться. Среди их главных задач – блокировка иностранных сигналов, они пытаются всеми доступными методами забанить распространение "враждебной" идеологии, то есть создают цифровое заблокированное государство.

Однако даже все их попытки не в состоянии остановить контрабандистов. Хотя они и блокируют интернет, запретить распространение физических носителей не в состоянии.

Исследователи сообщили, что примерно половина населения страны, хоть раз, но видели иностранные фильмы, слушали музыку или читали книги. Это уже свидетельствует о провале в работе спецслужб.

Интернет позволяет получить доступ к любой информации в мире. Жители КНДР сегодня имеют гораздо более широкие возможности в вопросах свободного доступа к информации, чем когда-либо прежде,

– сказал исследователь Дэвид Канг.

Начало эпохи Ким Чен Ына

Эпоха Ким Чен Ира закончилась в 2011 году. На его похоронах плакала почти вся страна, весть быстро облетела весь мир. Новым лидером КНДР стал его сын – Ким Чен Ын, что усилил режим в стране еще сильнее.

При нем казнят даже за малейшие проступки. В вопросе кровопролития Ким Чен Ын ненасытен, в вопросе наращивания ядерного арсенала тоже. Если его предшественников союзники еще могли держать на контроле и в случае чего поставить на место, то с этим персонажем история гораздо сложнее.



В 2011 году новым лидером КНДР стал Ким Чен Ын / Фото AP

Ким Чен Ын в вопросах жестокости был гораздо решительнее, чем его отец. Он был абсолютно готовым к убийствам тех людей, которых он лично очень хорошо знал,

– отметил историк Андрей Ланков.

Все это началось в первые дни его правления, своего дядю он убил за то, что тот высказался относительно правления Ким Чен Ына. Мол, он еще не готов взять на себя управление такими масштабами, результат – пуля в голову.

Генералов, ответственных за проведение ядерных испытаний и организацию работы, тоже расстреляли за провальный тест боеголовки. Ким Чен Ын убивал открыто, если раньше пленных вывозили в ГУЛАГи и разбирались с ними там, то Ын начал делать все, чтобы запугать население.

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Его карманные спецслужбы и отряды смерти охотно расправляются с нарушителями режима на площадях или сразу на месте совершения преступления или банального нарушения.

В декабре 2020 года военные КНДР казнили 40-летнего рыбака за прослушивание "Радио Свободная Азия", которое запрещено в КНДР. Он делал это только тогда, когда выходил в открытые воды, где можно было поймать сигнал. Его казнь состоялась публично, на глазах у сотни других рыбаков.

Как Кин Чен Ын утвердил статус спецслужб как карманных

Ким Чен Ын хорошо "прокачал" северокорейские спецслужбы. При нем главный акцент и финансы бросили именно на развитие военной сферы и спецведомств. Бюджет пополняют и благодаря криптовалюте, но ее не майнят, как это принято делать, а воруют.

В период между 2017 годом и к концу 2018 северокорейские работники спецслужб украли цифровой валюты на более чем 500 миллионов долларов. Остановить их пока не может никто, ведь сеть в стране закрыта.



Спецслужбы диктатора выполняют все его прихоти / Фото KCNA

Параллельно с операциями в сети спецслужбы диктатора занимаются и физическим сбором данных. Завербованных агентов отправляют в Японию, Южную Корею и США. Беглец Канг Мунг рассказал, что есть много американцев, которые двигают в направлении поддержки КНДР.

В Пхеньяне таких людей и ищут, их вербуют, заманивая визами и разрешениями на ведение бизнеса в КНДР. Преимущественно, спецслужбы Пхеньяна используют женщин, чтобы подцепить людей на свой крючок.



Все женщины в КНДР должны носить только 18 видов причесок / Фото KNCA

Северокорейская агентура вообще очень странное явление, в разведывательном обществе такие ведомства называют карманными агентами. Ведь кроме их главной работы, как разведывательного органа, они выполняют и то, что придумывает их хозяин.

Например, придя к власти Ким Чен Ын ввел в стране правило. Все женщины должны носить только 18 видов причесок, утвержденных самым диктатором, мужчины – только 10. Если кто выбьется из концепции дозволенного, то окажется в тюрьме.

Вместо того, чтобы заниматься эффективной разведкой и улучшать собственные возможности, агенты Ким Чен Ына ходят в гражданском и пристально следят за тем, чтобы все северокорейцы носили только такие прически, которые нравятся Киму.