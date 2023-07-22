Разведка США не сомневается: российское ядерное оружие уже в Беларуси, – СМИ
Разведка США заявила, что "нет оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Владимира Путина о перемещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Однако отследить ядерку очень тяжело, даже используя спутниковые снимки.
В Кремле еще в прошлом месяце заявили, что первое ядерное оружие было доставлено на территорию Беларуси. Соответствующее заявление российский диктатор сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
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Ядерка уже на территории Беларуси
Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны США заявили, что "нет оснований для сомнений" в утверждениях Путина относительно передачи тактического ядерного оружия. Кроме того, разведка США уверена, что Россия и Беларусь достигли определенного успеха в передаче оружия.
В разведке не стали раскрывать детали, почему они пришли к такому выводу и какие есть доказательства размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Вместе с тем аналитики США заявили, что отследить оружие даже с помощью спутниковых снимков очень трудно.
К слову, ранее представители США и других стран Запада заявляли, что Беларусь, вероятно, еще не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия. Также спутниковые снимки не показали никаких признаков подготовки таких объектов. Однако некоторые источники отмечали, что в Беларуси есть разные объекты советского времени, где теоретически можно разместить часть ядерки.
Кроме того, в разведке США уверены, что белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не будет иметь контроль над ядерным оружием – его и дальше будет контролировать Россия.
Передача российского ядерного оружия Беларуси: коротко
- В марте 2023 года Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Такие действия он объяснил ответом на передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине.
- В конце мая российский диктатор подписал окончательное решение по этому поводу. В то же время, Лукашенко заявил, что на белорусской территории уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов.
- Путин утверждал, что процедуры размещения первой партии тактического ядерного оружия завершатся 7 – 8 июля.
- Российский диктатор также заявлял, что уже помог переоборудовать партнерам 10 типов самолетов, чтобы они могли нести тактическое ядерное оружие. Кроме того, в апреле даже начались "учения" белорусских экипажей.
- Белорусские СМИ показывали места, где теоретически могли разместить ядерку. Однако большинство из них давно разграблены. Осталось всего несколько мест, где Путин мог разместить оружие.