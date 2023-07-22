Разведка США не сомневается: российское ядерное оружие уже в Беларуси, – СМИ

Разведка США заявила, что "нет оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Владимира Путина о перемещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Однако отследить ядерку очень тяжело, даже используя спутниковые снимки.

В Кремле еще в прошлом месяце заявили, что первое ядерное оружие было доставлено на территорию Беларуси. Соответствующее заявление российский диктатор сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

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Ядерка уже на территории Беларуси

Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны США заявили, что "нет оснований для сомнений" в утверждениях Путина относительно передачи тактического ядерного оружия. Кроме того, разведка США уверена, что Россия и Беларусь достигли определенного успеха в передаче оружия.

В разведке не стали раскрывать детали, почему они пришли к такому выводу и какие есть доказательства размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Вместе с тем аналитики США заявили, что отследить оружие даже с помощью спутниковых снимков очень трудно.

К слову, ранее представители США и других стран Запада заявляли, что Беларусь, вероятно, еще не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия. Также спутниковые снимки не показали никаких признаков подготовки таких объектов. Однако некоторые источники отмечали, что в Беларуси есть разные объекты советского времени, где теоретически можно разместить часть ядерки.

Кроме того, в разведке США уверены, что белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не будет иметь контроль над ядерным оружием – его и дальше будет контролировать Россия.

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