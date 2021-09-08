Разведка Украины ответила на обвинения России относительно "диверсии" в Крыму

8 сентября 2021 , 18:35
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Источник:

"Радио Свобода"

Россия активизировала обыски и аресты крымских татар якобы из-за повреждения газопровода в оккупированном Крыму. Украинская разведка рассказала, что упреки Кремля относительно вероятной "диверсии" являются провокациями.

Украинская разведка рассказала, что они непричастны к совершению так называемых "диверсий". Об этом рассказал пресс-секретарь ГУР Николай Красный в комментарии изданию.

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Не соответствуют действительности, – разведка о "диверсии" в Крыму

Николай Красный объяснил, что военная разведка Украины считает – упреки России касательно причастности ведомства к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму – это провокация.

Относительно заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинении их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности,
– заверил Красный.

Он также добавил, что это "комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки". Провокации осуществляют:

  • с целью обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар,
  • а также не исключают активизации таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения.
Обратите внимание! 7 сентября российская ФСБ заявила, что якобы Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа.

Коротко о действиях России в оккупированном Крыму

  • 3 – 4 сентября оккупанты задержали в оккупированном Крыму крымских татар – заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, братьев Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Президент Владимир Зеленский заявил, что такие действия оккупантов являются реакцией на Крымскую платформу.
  • 6 сентября оккупационный суд отправил в СИЗО Наримана Джеляла. В МИД Украины сообщали, что его удерживали с мешком на голове.
  • 5 сентября оккупанты провели обыски у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Теперь Нариману Джелялу грозит до 15 лет заключения – по подозрению в "диверсии". Джелял отверг выдвинутые оккупантами сфабрикованные подозрения.
  • Впоследствии оккупанты отправили в СИЗО братьев Ахтемовых, которых назвали "сообщниками" Джеляла. Более того, они опубликовали видео якобы с "признанием" братьев. В России заявили, что говорится так называемых "делах" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.
Автор: Діана Квасневська