НРК к осени должны заменить 30% людей на фронте: Жорин рассказал о роботизации войска

Украинская армия продолжает сталкиваться с проблемой нехватки людей. Даже бригады, которые находятся в составе 3-го армейского корпуса, не укомплектованы на 100%. Преодолеть эту проблему можно не только благодаря мобилизации.

Здесь говорится о технологичности украинских подразделений, в частности, и о НРК. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин, отметив, что современные роботизированные комплексы помогают максимально сохранить жизнь украинских военных.

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О роботизации войска

Жорин поделился, что от командира 3 корпуса Андрея Билецкого бойцы получили задание – до осени этого года уменьшить благодаря НРК количество личного состава на переднем крае на 30%. Учитывая результаты работы бригад корпуса на поле боя, это вполне реально.

"В будущем, конечно, эта цифра будет увеличиваться. Мы хотели бы, например, уменьшить (количество личного состава на переднем крае, – 24 Канал) вообще на 50%. А это говорит о том, что нам нужно не только мобилизовать меньше людей, но и меньше людей будут рисковать своей жизнью", – отметил он.

Заместитель командира 3 армейского корпуса отметил, что современные комплексы уже помогают бойцам на передовой – и НРК, и дроны сегодня выполняют боевые, инженерные и логистические задачи.

То есть есть целый список задач, которые раньше выполняли люди, а сейчас выполняют НРК. В будущем мы хотим, чтобы и определенные задачи пехотинца на переднем крае тоже на себя смогли забрать, в частности, НРК,

– подчеркнул Жорин.

Сегодня уже есть подразделения, которые на тактическом уровне продвигаются вперед, освобождая понемногу территорию. Говорится о небольших контрнаступательных действиях с привлечением большого количества техники – это преимущественно работа комплекса малых боевых групп вместе с дронами и НРК.

То есть малую боевую группу пехотинцев-штурмовиков подкрепляют и дроны с неба, и дроны на земле, и дроны, которые помогают с эвакуацией. Самое главное в проведении таких задач – жизнь пехотинца, который рискует жизнью и выполняет опасные задачи.

Жорин о развитии НРК: смотрите видео

Заместитель командира 3 армейского корпуса добавил, что личный состав, который раньше тоже во многом испытывал потери, в частности в логистике, сегодня уже почти полностью заменили. То есть логистика сегодня почти полностью лежит на дронах – тысячи тонн грузов перевозят не люди, а роботы, снижая уровень потерь.

Добавим, что применение НРК на фронте стало настоящей революцией, о которой пишут, в частности, Politico. В медиа указывают, что наземные роботизированные комплексы могут кардинально изменить характер ведения войны – подобно развитию танков во время Первой мировой войны.