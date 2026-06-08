Тут мовиться про технологічність українських підрозділів, зокрема, і про НРК. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін, зауваживши, що сучасні роботизовані комплекси допомагають максимально зберегти життя українських військових.

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Про роботизацію війська

Жорін поділився, що від командира 3 корпусу Андрія Білецького бійці отримали завдання – до осені цього року зменшити завдяки НРК кількість особового складу на передньому краї на 30%. Враховуючи результати роботи бригад корпусу на полі бою, це цілком реально.

"В майбутньому, звісно, ця цифра буде збільшуватись. Ми хотіли б, наприклад, зменшити (кількість особового складу на передньому краї, – 24 Канал) взагалі на 50%. А це говорить про те, що нам потрібно не лише мобілізувати менше людей, а й менше людей ризикуватимуть своїм життям", – зазначив він.

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Заступник командира 3 армійського корпусу зазанчив, що сучасні комплекси вже допомагають бійцям на передовій – і НРК, і дрони сьогодні виконують бойові, інженерні та логістичні завдання.

Тобто є цілий список завдань, які раніше виконували люди, а зараз виконують НРК. В майбутньому ми хочемо, щоб і певні завдання піхотинця на передньому краї теж на себе змогли забрати, зокрема, НРК,

– підкресив Жорін.

Сьогодні вже є підрозділи, які на тактичному рівні просуваються вперед, звільняючи потроху територію. Мовиться про невеликі контрнаступальні дії з залученням великої кількості техніки – це переважно робота комплексу малих бойових груп разом з дронами та НРК.

Тобто малу бойову групу піхотинців-штурмовиків підкріплюють і дрони з неба, і дрони на землі, і дрони, які допомагають з евакуацією. Найголовніше у проведенні таких завдань – життя піхотинця, який ризикує життям та виконує найнебезпечніші завдання.

Жорін про розвиток НРК: дивіться відео

Заступник командира 3 армійського корпусу додав, що особовий склад, який раніше теж багато в чому зазнавав втрат, зокрема у логістиці, сьогодні вже майже повністю замінили. Тобто логістика сьогодні майже повністю лежить на дронах – тисячі тонн вантажів перевозять не люди, а роботи, знижуючи рівень втрат.

Додамо, що застосування НРК на фронті стало справжньою революцією, про яку пишуть, зокрема, Politico. У медіа вказують, що наземні роботизовані комплекси можуть кардинально змінити характер ведення війни – подібно розвитку танків під час Першої світової війни.