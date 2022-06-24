О том, почему Венгрия остается европейской страной, каковы нюансы ее политики в отношении России и чего ждать Украине – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал глава ОО "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Синченко.
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Позиция Орбана по отношению к Украине и России
По словам Дмитрия Синченко, не стоит считать, что политика Венгрии по отношению к Украине становится все хуже – реальные дела об этом не говорят.
Эксперт убежден, что Венгрия, несмотря на всю антиукраинскую риторику, постоянно выступала и выступает за введение антироссийских санкций, за исключением энергоносителей. Страна также поддерживала и поддерживает Украину на пути вступления в ЕС.
Первый момент – внутриполитический – направлен на собственного избирателя Орбана (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии – 24 канал), которому он, как и любой другой популист, говорит то, что от него хотят слышать.
Второй – внешнеполитический – связан со значительной энергетической зависимостью Венгрии от российских энергоносителей. Возможно, в своих мечтах Орбан действительно был бы не прочь захватить часть украинской территории, однако в практической плоскости это вряд ли когда-нибудь может произойти. Напротив, относительно лояльная к России политика Орбана уже наносит ущерб венгерской экономике,
– заявил Синченко.
Венгрия зависит от российских энергоносителей / Фото "Высокий замок"
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На что может рассчитывать Украина
Синченко объяснил, что от Венгрии Украине следует ожидать изменения лояльной политики по отношению к России уже в ближайшее время.
Путин может остаться без союзника в Европе / Фото Getty Images
В настоящее время Орбан пытается максимально оттянуть время для политического разворота от России, чтобы получить от последней максимум финансовой выгоды. Однако разворот этот неизбежен.
Что происходит в Венгрии: главное
- Хотя в Венгрии с самого начала полномасштабного вторжения принимали украинских беженцев, помогать в борьбе с агрессором там не спешили. В то время, когда весь мир сплотился относительно вопроса военной, финансовой и санкционной поддержки нашего государства, Венгрия заявляла, что не будет поставлять Украине оружие, а также не хочет отказываться от российских нефти и газа, чтобы "не платить цену войны".
- Венгрия во главе с Орбаном отметилась не только блокировкой санкций и отказом в поставке оружия, но и особым цинизмом. После того как российские оккупанты сбежали из Киевской области и весь мир ужаснулся от зверств, которые они там совершали, глава правительства Венгрии усомнился в их правдивости, повторяя риторику Кремля.
- Кроме того, по информации СНБО, в Венгрии заранее знали, что Россия планирует нападение на Украину. У Орбана с Путиным был собственный дерзкий план, однако осуществиться ему не было суждено.
- Ожидалось, что с началом обсуждения шестого пакета санкций против России, который включает эмбарго на российские энергоносители, Венгрия его не поддержит. Пытаясь удовлетворить Путина, Орбан сделал Венгрию "головной болью" для ЕС.
- Впоследствии он начал торговаться с Евросоюзом, якобы согласившись на эмбарго в обмен на компенсацию. Если сначала ему требовалось 750 миллионов евро, то сейчас необходимая Орбану сумма увеличилась до 15 – 18 миллиардов евро.
- Под давлением и шантажом Венгрии в санкционном пакете сделали исключение. Долгое время страна блокировала решение по 6 пакету санкций против России. Поэтому Венгрию освободили от нефтяного эмбарго.
- 21 июня Владимир Зеленский поговорил с Виктором Орбаном и условился развивать энергетическое сотрудничество. Также президент Украины пригласил Орбана посетить страну.
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