Про те, чому Угорщина залишається європейською країною, які нюанси її політики щодо Росії та чого чекати Україні – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів голова ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сінченко.
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Позиція Орбана щодо України та Росії
За словами Дмитра Сінченка, не варто вважати, що політика Угорщини щодо України стає дедалі гіршою – реальні справи про це не говорять.
Експерт переконаний, що Угорщина, попри всю антиукраїнську риторику, постійно виступала і виступає за введення антиросійських санкцій, за винятком енергоносіїв. Країна також підтримувала і підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС.
Перший момент – внутрішньополітичний – спрямований на власного виборця Орбана (Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини – 24 канал), якому він, як і будь-який інший популіст, говорить те, що від нього хочуть чути.
Другий – зовнішньополітичний – пов'язаний зі значною енергетичною залежністю Угорщини від російських енергоносіїв. Можливо, у своїх мріях Орбан дійсно був би не проти загарбати частину української території, проте в практичній площині це навряд чи коли-небудь може статись. Навпаки, відносно лояльна до Росії політика Орбана вже завдає шкоди угорській економіці,
– заявив Сінченко.
Угорщина залежить від російських енергоносіїв / Фото "Високий замок"
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На що може розраховувати Україна
Сінченко пояснив, що від Угорщини Україні слід чекати зміни лояльної політики щодо Росії вже найближчим часом.
Путін може залишитися без союзника в Європі / Фото Getty Images
Наразі є Орбан намагається максимально відтягти час для політичного розвороту від Росії, щоб отримати від останньої максимум фінансової вигоди. Проте розворот цей неминучий.
Що відбувається в Угорщині: головне
- Хоча в Угорщині з самого початку повномасштабного вторгнення приймали українських біженців, допомагати у боротьбі з агресором там не поспішали. У той час, коли весь світ згуртувався у питанні військової, фінансової та санкційної підтримки нашої держави, Угорщина заявляла, що не постачатиме Україні зброю, а також не хоче відмовлятися від російських нафти та газу, аби "не платити ціну війни".
- Угорщина на чолі з Орбаном відзначилася не лише блокуванням санкцій та відмові у постачанні зброї, а й особливим цинізмом. Після того як російські окупанти втекли з Київщини й весь світ жахнувся від звірств, які вони там чинили, глава уряду Угорщини засумнівався у їхній правдивості, повторюючи риторику Кремля.
- Окрім того, за інформацією РНБО, в Угорщині заздалегідь знали про те, що Росія планує напад на Україну. В Орбана з Путіним був власний зухвалий план, однак здійснитися йому не судилося.
- Було очікувано, що з початком обговорення шостого пакета санкцій проти Росії, який включає ембарго на російські енергоносії, Угорщина його не підтримає. Намагаючись задовольнити Путіна, Орбан зробив Угорщину "головним болем" для ЄС.
- Згодом він почав торгуватися з Євросоюзом, нібито погодившись на ембарго в обмін на компенсацію. Якщо спершу йому було потрібно 750 мільйонів євро, то зараз необхідна Орбану сума збільшилася до 15 – 18 мільярдів євро.
- Під тиском та шантажем Угорщини в санкційному пакеті таки зробили виняток. Тривалий час країна блокувала рішення щодо 6 пакету санкцій проти Росії. Тому Угорщину звільнили від нафтового ембарго.
- 21 червня Володимир Зеленський поговорив з Віктором Орбаном та домовився розвивати енергетичну співпрацю. Також президент України запросив Орбана завітати до країни.
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