Про те, чому Угорщина залишається європейською країною, які нюанси її політики щодо Росії та чого чекати Україні – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів голова ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сінченко.

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Позиція Орбана щодо України та Росії

За словами Дмитра Сінченка, не варто вважати, що політика Угорщини щодо України стає дедалі гіршою – реальні справи про це не говорять.

Експерт переконаний, що Угорщина, попри всю антиукраїнську риторику, постійно виступала і виступає за введення антиросійських санкцій, за винятком енергоносіїв. Країна також підтримувала і підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС.

Звісно, Угорщина не відрізняється великою любов'ю до України, як, до прикладу, Литва, проте вона все одно є частиною західного світу, частиною ЄС та НАТО, і союзником України – союзником, що має з нами певні суперечки. Річ у тому, що ця політика базується на двох суттєвих моментах.

Перший момент – внутрішньополітичний – спрямований на власного виборця Орбана (Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини – 24 канал), якому він, як і будь-який інший популіст, говорить те, що від нього хочуть чути.

Другий – зовнішньополітичний – пов'язаний зі значною енергетичною залежністю Угорщини від російських енергоносіїв. Можливо, у своїх мріях Орбан дійсно був би не проти загарбати частину української території, проте в практичній площині це навряд чи коли-небудь може статись. Навпаки, відносно лояльна до Росії політика Орбана вже завдає шкоди угорській економіці,

– заявив Сінченко.

Угорщина залежить від російських енергоносіїв / Фото "Високий замок"

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На що може розраховувати Україна

Сінченко пояснив, що від Угорщини Україні слід чекати зміни лояльної політики щодо Росії вже найближчим часом.

Він нагадав, що Угорщина вже завдала Україні максимум шкоди на зовнішньополітичному рівні, на яку вона була готова, і сама отримала відповідь від ЄС, тому гірше вже не буде.

Путін може залишитися без союзника в Європі / Фото Getty Images

Наразі є Орбан намагається максимально відтягти час для політичного розвороту від Росії, щоб отримати від останньої максимум фінансової вигоди. Проте розворот цей неминучий.

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