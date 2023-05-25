РДК опубликовали видео из Глотово: показываем на карте, где побывали добровольцы
Источник:Русский добровольческий корпус
Русский добровольческий корпус продолжает "освобождать" Россию от путинского режима. Так, российские повстанцы выложили в сеть видеодоказательство своего пребывания в Глотово Белгородской области.
В военном формировании отметили, что это их очередной заход на территорию России. Несмотря на это, неизвестно, находятся ли они в этом населенном пункте сейчас, или записали это видео заранее.
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РДК якобы снова вернулись в Россию
Российские добровольцы отметили, что уже не нужно доказывать, что это видео они снимали "не в Киевской области, а на своей родине". Действительно, по данным из открытых источников, бойцы РДК находились на крыльце отделения почты России в Глотово, расположенном на улице Братьев Краснокутских.
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В РДК также отметили, что подобные ролики уже стали "доброй традицией", поэтому они планируют записывать больше кадров с "освобожденных" территорий России.
Что сказали российские добровольцы на видео
На этом видео были сняты два бойца РДК, одним из которых оказался командир военного формирования Денис Никитин с позывным "Вайт Рекс". Он отметил, что корпус "в который раз зашел на территорию России".
Бойцы РДК зашли в Глотово: смотрите видео
Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте,
– подчеркнул Никитин.
Несмотря на это, сами российские добровольцы не уточнили в своем видео, находятся ли они в очередной раз в Глотово с рейдом, или бойцы записали это видео во время недавнего "освобождения" Белгородской области. Проверить это достаточно сложно.
Недавно российские повстанцы похвастались трофеями из Белгородской области
- Бойцы РДК и легиона "Свобода России" 24 мая недалеко от российской границы показали свои боевые трофеи из Белгородской области. Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин рассказал, что во время рейда удалось забрать из КПП Грайворон БТР 82, документы и одного пленника.
- Командир РДК также отметил, что им удалось освободить более 42 квадратных километров территории России. Кроме того, он подчеркнул, что до границы добровольцев координировали украинские военные, а за пределами нашего государства россияне просили друзей помочь в планировании.
- В заключение Никитин отметил, что главной целью операций в Белгородской области было показать миру, что среди россиян есть люди, которые готовы бороться против путинского режима.