РДК опубликовали видео из Глотово: показываем на карте, где побывали добровольцы

Русский добровольческий корпус продолжает "освобождать" Россию от путинского режима. Так, российские повстанцы выложили в сеть видеодоказательство своего пребывания в Глотово Белгородской области.

В военном формировании отметили, что это их очередной заход на территорию России. Несмотря на это, неизвестно, находятся ли они в этом населенном пункте сейчас, или записали это видео заранее.

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РДК якобы снова вернулись в Россию

Российские добровольцы отметили, что уже не нужно доказывать, что это видео они снимали "не в Киевской области, а на своей родине". Действительно, по данным из открытых источников, бойцы РДК находились на крыльце отделения почты России в Глотово, расположенном на улице Братьев Краснокутских.

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В РДК также отметили, что подобные ролики уже стали "доброй традицией", поэтому они планируют записывать больше кадров с "освобожденных" территорий России.

Что сказали российские добровольцы на видео

На этом видео были сняты два бойца РДК, одним из которых оказался командир военного формирования Денис Никитин с позывным "Вайт Рекс". Он отметил, что корпус "в который раз зашел на территорию России".

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Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте,

– подчеркнул Никитин.

Несмотря на это, сами российские добровольцы не уточнили в своем видео, находятся ли они в очередной раз в Глотово с рейдом, или бойцы записали это видео во время недавнего "освобождения" Белгородской области. Проверить это достаточно сложно.

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