Будет ли Путин защищать Белгородщину: политтехнолог предположил решение диктатора

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал происходящее на Белгородщине и заявил, что "это только начало". По данным британской разведки, Владимир Путин перед дилеммой – усиливать пограничные территории России или укреплять позиции на оккупированных территориях Украины.

Но российскому диктатору абсолютно наплевать, учитывая его отношение к своим гражданам. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что бункерному деду важно "показать", по крайней мере, имитировать некий "результат" на фронте.

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"Граница большая. Сколько туда сил нужно… в России их просто нет. Придется обнажать фронт и уменьшать группировки на ключевых направлениях", – подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, если бы российские добровольцы не заходили на Белгородщину, то российский диктатор вообще бы оттуда всех убрал.

"Не думаю, что он будет защищать (Белгородщину – 24 Канал). Наоборот, ему эта картинка "Боже, мы все плачем, нас обстреливают" – наверное даже чем-то поможет. Показать, что "смотрите, какой оппонент – злодей", – сказал Тизенгаузен.

Будет ли бункерный дед защищать Белгородскую область: смотрите видео

Проблема для Путина

Когда российский президент принял решение о мобилизации, он прекрасно отдавал себе отчет, что на убой отправляет 300 тысяч россиян.

О какой заботе о нескольких тысячах граждан пограничных населенных пунктов мы говорим? Для него это может быть проблема, если российские добровольцы пойдут дальше,

– отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен добавил, что по словам одного из американских экспертов, если, например, российские добровольцы в большом количестве зайдут в Россию и будут продвигаться, не встречая сопротивления, они вполне могут заходить в тыл российской группировки.

"Интересная теория", – считает политтехнолог.

Что происходит в Белгородской области