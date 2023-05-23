Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, деятельность РДК будет успешной при одном условии – массовой поддержке россиян.
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Имиджевый удар для Путина
Черник отметил, что последние события нанесли огромный удар по имиджу кремлевского диктатора, ведь Путина считали гарантом неприкосновенности границ. В результате может возникнуть внутренняя борьба в Кремле.
Итак, у всех серьезных элит возникнет вопрос: если нет безопасных мест, то неприкосновенна ли их "священная корова" в виде Путина? Самое главное, что развеяли конечный миф о том, что боевые действия не могут прийти на территорию России,
– заметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что следует быть осторожными в выводах. Эти события существенно не влияют на ход войны. Сейчас нет признаков, указывающих на массовую поддержку РДК со стороны россиян.
Черник о событиях в Белгородской области: смотрите видео
"Освобождение" Белгородской области: главное
- Легион "Свобода России" совместно с РДК инициировали то, что они называют "освобождением" регионов России от режима Путина. Операция началась 22 мая. Как сообщалось, уже "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол. Местные власти заявили, что двое гражданских получили ранения, но погибших нет.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о якобы попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область. Москва цинично обвинила во всем "украинскую ДРГ".
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской ДРГ". По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.
- Российские оккупанты уже усиливают меры безопасности. Как пишут российские СМИ, в Брянской области объявили общий сбор для силовиков. По всей вероятности, будет происходить увеличение численности бойцов Росгвардии в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.