Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, діяльність РДК буде успішною за однієї умови – масової підтримки росіян.

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Іміджевий удар для Путіна

Черник зазначив, що останні події завдали величезного удару по іміджу кремлівського диктатора, адже Путіна вважали гарантом недоторканості кордонів. Внаслідок цього може виникнути внутрішня боротьба у Кремлі.

Отже, у всіх серйозних еліт виникне питання: якщо нема безпечних місць, то чи їхня "священна корова" у вигляді Путіна є недоторканною? Найголовніше, що розвіяли кінцевий міф про те, що бойові дії не можуть прийти на територію Росії,

– зауважив він.

Військовий експерт наголосив, що потрібно бути обережними у висновках. Наразі ці події суттєво не впливають на перебіг війни. Зараз немає ознак, які б вказували на масову підтримку РДК з боку росіян.

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