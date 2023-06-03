Очень сильно помогают ВСУ, – военный эксперт прокомментировал события на Белгородщине

Легион "Свобода России" и РДК сообщили о начале "второго этапа" операции на Белгородщине. Западные аналитики называют такие рейды "трансграничными операциями по дестабилизации режима Путина".

Но такие действия российских добровольцев очень помогают украинской армии. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

К теме Основная угроза кремлевскому режиму: чем могут закончиться операции в Белгородщине

"Они нам очень помогают, поскольку растягивают внимание российского командования и сил. Вытаскивают некоторые силы с нашего фронта, а это уже хорошо", – уверен Свитан.

Какая ситуация на Белгородщине: смотрите видео

Военный эксперт отметил, что это достаточно положительный момент. Летчик-инструктор добавил, что Украине вообще не нужна Россия – без Путина или с ним.

Буряты определились – за свободную Бурятию. Татары определились – за свободный Татарстан. Пусть эти россияне определяются – за свободный Белгород, за свободную Белгородскую землю, Брянщину, Курщину,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Что происходит на Белгородщине