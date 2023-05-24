Шойгу после продолжительного молчания прокомментировал прорыв в Белгороде и снова заврался
Сергей Шойгу среагировал на прорыв российской границы через два дня после того, как это произошло. И сразу же заявил о "победах" России – якобы большинство военных убили на территории Белгородской области. По его словам, остальных гнали к границе и "ликвидировали" уже там.
Министр обороны России заявил, что войска окупантов сразу же среагировали на прорыв границы, и все "националистические формирования" заблокировали и разгромили. Но в РДК, которые и зашли в Белгородскую область 22 мая, сообщили, что потерь не понесли. Видео с реакцией Шойгу распространили росСМИ, передает 24 Канал.
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Как Шойгу отреагировал на события в Белгороде
24 мая Шойгу собрал в Кремле высокопоставленных служащих и зачитал им лживый отчет об успехах российской армии в Белгородской области. Он сообщил, что всего оккупанты "ликвидировали" 70 военных, однако никаких имен, фотографий или других доказательств не предоставил. Ожидаемо, потому что потерь среди легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса действительно нет – об этом сообщили сами бойцы РДК.
Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского добровольческого корпуса нет потерь. Относительно гуляющих по сети фото убитых диверсантов – наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку,
– написали военные из корпуса.
Но в фантазиях Шойгу российская армия не только вытеснила отряды "украинских националистов" обратно на территорию Украины, но и оперативно среагировала "ударами авиации и огнем артиллерии". Вошедших на Белгородщину военных министр обороны назвал "украинскими террористами", игнорируя тот факт, что среди бойцов обоих подразделений были только россияне.
"На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", – заявил Шойгу в конце.
Что известно об "освобождении" Белгородской области
- В ночь на 22 мая военные из подразделений "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса зашли на территорию Белгородской области и еще до обеда взяли под контроль один населенный пункт – Козинку, и заявили, что передовые отряды уже заходят в Грайворон.
- В Белгороде российские политики не на шутку испугались и сообщили о "тревожной обстановке в городе". Также оккупанты начали волноваться из-за плохих новостей с одной из военных баз региона, однако подробностей не огласили.
- У Путина заявили, что ситуация в области вызывает "серьезную обеспокоенность". В тот же день против шести добровольцев открыли уголовные дела по статьям о террористическом акте и покушении на убийство.