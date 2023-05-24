Шойгу после продолжительного молчания прокомментировал прорыв в Белгороде и снова заврался

Сергей Шойгу среагировал на прорыв российской границы через два дня после того, как это произошло. И сразу же заявил о "победах" России – якобы большинство военных убили на территории Белгородской области. По его словам, остальных гнали к границе и "ликвидировали" уже там.

Министр обороны России заявил, что войска окупантов сразу же среагировали на прорыв границы, и все "националистические формирования" заблокировали и разгромили. Но в РДК, которые и зашли в Белгородскую область 22 мая, сообщили, что потерь не понесли. Видео с реакцией Шойгу распространили росСМИ, передает 24 Канал.

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Как Шойгу отреагировал на события в Белгороде

24 мая Шойгу собрал в Кремле высокопоставленных служащих и зачитал им лживый отчет об успехах российской армии в Белгородской области. Он сообщил, что всего оккупанты "ликвидировали" 70 военных, однако никаких имен, фотографий или других доказательств не предоставил. Ожидаемо, потому что потерь среди легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса действительно нет – об этом сообщили сами бойцы РДК.

Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского добровольческого корпуса нет потерь. Относительно гуляющих по сети фото убитых диверсантов – наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку,

– написали военные из корпуса.

Но в фантазиях Шойгу российская армия не только вытеснила отряды "украинских националистов" обратно на территорию Украины, но и оперативно среагировала "ударами авиации и огнем артиллерии". Вошедших на Белгородщину военных министр обороны назвал "украинскими террористами", игнорируя тот факт, что среди бойцов обоих подразделений были только россияне.

"На террористические действия украинских боевиков, подобные атаке в Белгородской области, российские войска и дальше будут реагировать оперативно и предельно жестко", – заявил Шойгу в конце.

Что известно об "освобождении" Белгородской области