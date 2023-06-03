Мозг выжжен телевидением: Яковенко объяснил истерическую реакцию россиян на события в Шебекино

Действия РДК и легиона "Свобода" в Шебекино в Белгородской области спровоцировали панику и истерику среди россиян. Российская пропаганда настолько им "промыла" мозг, что они не осознают очевидных вещей.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что сейчас из Шебекино в панике и истерике убегает народ.

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Удивление и возмущение

У россиян патологически отсутствует эмпатия, рефлексия и понимание того, что за свои действия всегда нужно отвечать.

Война – это танго, которое танцуют вдвоем,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Россиянам, развязавшим войну против Украины, пришел ответ и бумеранг. Однако их удивление и возмущение – шокирует. Кремлевская пропагандистская машина настолько изменила сознание россиян, что они не способны адекватно реагировать на очевидные вещи.

"Это интересное явление, которое нужно описывать. Это поле действий для психологов и социологов", – добавил Яковенко.

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Влияние телевидения на сознание россиян

Из-за событий в Шебекино у россиян полная истерика. Это подтверждают заявления кремлевских марионеток на пропагандистских телешоу. По классике российские пропагандисты снова требуют применять против Украины и европейских стран ядерное оружие.

Телевизор воюет. Там уже пылает "третья мировая война". Все кричат, что надо немедленно вооружить все российское население,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Россияне, которые полтора года бомбят украинские города и убивают гражданское население, не могут понять почему сейчас горят их города.

"Принцип такой: "А нас за что", – сказал Игорь Яковенко.

У российского населения полностью отсутствует причинно-следственная связь, ведь в течение 20 лет их мозг выжигало телевидение. У самих обитателей телевидения он пострадал еще больше.

Однако больше всего мозг пострадал у главного телевизионного потребителя, сидящего в Кремле – Владимира Путина. Он заказывает эти программы и внимательно смотрит.

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