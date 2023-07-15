В России новая цель: что кроется за реакцией Кремля на саммит НАТО

На полях НАТО Украина получила мощную поддержку и гарантию безопасности от блока. Бункерный диктатор Владимир Путин в агонии подытожил исторический саммит Альянса. Мол, "ничего хорошего, это не повысит безопасность Киева".

Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что после Вильнюсского саммита Россия придумала надцатую цель так называемой "СВО".

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Миллион целей

Искать логику в словах диктатора Путина очень сложно. Недавно кремлевский узурпатор заявил, что главная цель войны, чтобы Украина не вступила в НАТО. В то же время, имеет хорошие отношения со страной-членом Альянса – Турцией.

"А он раньше это говорил за 17 месяцев войны? Нет, ни разу не говорил, что целью войны является то, чтобы Украина не вступила в Альянс", – сказал политтехнолог.

Путин называл уже миллион разных целей "СВО":

денацификация и демилитаризация;

защита жителей Донбасса;

смена режима "наркоманов" в Киеве;

новые территории;

сделать Азовское море внутренним;

сухопутный коридор в Крым.

Впервые тезис о том, что цель войны – невступление Украины в НАТО, официально озвучил экс-президент страны-террористки Дмитрий Медведев и вдруг об этом сказал Путин.

В России новая цель появилась во время войны. Кто же мог знать, чего хотят эти люди,

– отметил Шейтельман.

Вообще понятие "цель войны" достаточно абсурдно. Россия начинает войну против страны с тем, чтобы она не подписала договор. Представьте себе, Соединенные Штаты начали войну против России с целью, чтобы она вышла из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 Канал). Поэтому серьезно воспринимать и обсуждать эти цели нет смысла.

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