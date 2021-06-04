Реакция МИД на предложение Ирана по компенсациям семьям жертв авиакатастрофы

В Киеве состоялись переговоры по расследованию сбития украинского самолета над Тегераном. Иранская сторона предложила выплатить украинским семьям жертв по 150 тысяч долларов. В МИД Украины говорят, сначала нужно установить справедливость.

Об этом сообщил представитель министра иностранных дел Украины Олег Николенко. Официальный Киев требует установить все обстоятельства того, как сбили самолет МАУ. Только после можно вести речь о компенсациях.

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Сначала нужно установить все обстоятельства сбития самолета

Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат,

– рассказал Николенко.

Что касается суммы компенсации, то, говорят в МИД, она должна определяться в результате договоренностей правительств всех стран, граждане которых погибли в авиатехнике. Украина ожидает от Ирана выполнения всех договоренностей, которых достигли на предыдущих раундах переговоров.

Иран предлагал по 150 тысяч долларов компенсации

Отметим, что ранее посольство Ирана в Украине сообщило о готовности выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов. В то же время Тегеран готов обсуждать только те вопросы, которые не поднимали ранее и которые, вроде бы, не противоречат иранским законам.

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Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракеты над Тегераном 8 января 2020. На борту были 176 человек, не выжил никто. В феврале 2021 года Иран обнародовал технический отчет по катастрофе . Сбитие самолета признали человеческой ошибкой. Однако в Киеве отчет раскритиковали. Тегеран до сих пор не предоставил сведений о подозреваемых по делу.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала