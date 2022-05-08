Реакция мира должна быть мощнее, – Зеленский о скандальных антисемитских заявлениях Лаврова

Владимир Зеленский прокомментировал скандальные антисемитские заявления Сергея Лаврова. Президент Украины убежден, что реакция мира на них должна быть более мощной.

Президент также пояснил, что Украина уже привыкла к таким сообщениям от страны-агрессора. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью, сообщает 24 канал.

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Зеленский прокомментировал заявления главы МИД России о евреях

Я думаю, что реакция мира должна быть более мощной,

– заявил президент.

Также Владимир Зеленский заверил, что она должна быть молниеносной. В то же время объяснил, что мировые лидеры в памятные даты говорят никогда снова. Однако призвал – не стоит ждать официальных дат. В частности, речь идет о 8 и 9 мая – День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Зеленский осудил слова Лаврова

Президент Украины уже комментировал заявление пропутинского главы МИД Сергея Лаврова. Тогда Владимир Зеленский осудил заявление главы МИД России, где тот заговорил о Гитлере и его "еврейской крови". Президент подчеркнул, что страна-агрессор забыла уроки Второй мировой. Ведь Сергей Лавров практически переложил вину за геноцид нацистов в еврейский народ.

Министр иностранных дел России, не стесняясь, сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов,

– подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что мир не слышал извинений Лаврова и остается открытым вопрос – останется ли посол Израиля в России.

Что известно о скандальном заявлении Сергея Лаврова и реакции мира

1 мая Сергей Лавров в интервью заявил, что якобы "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи".

Тогда же глава МИД Израиля Яир Лапид отреагировал на заявление и заверил, что такие слова просто возмутительны. Нельзя ведь говорить, что евреи убивали сами себя, потому что это историческая ошибка.

В Офисе Президента объяснили, что Россия слишком глубоко погрязла в своих бреднях, а такой фразой Лавров поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста.

В том же заявлении Лавров не обошел вниманием и Владимира Зеленского, заявив, что якобы война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Вспомнил, что у Президента Украины есть еврейские корни.

На следующий день, 2 мая, Германия заявила, что сравнение Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое сделал Сергей Лавров – "абсурдная пропаганда".

5 мая президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Более того, СМИ писали, что Путину пришлось извиняться за слова Лаврова о "Гитлере-еврее" перед премьер-министром Израиля.

Уже 7 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что после скандальных заявлений Лаврова вопрос поставки оружия из Израиля почти решен. То есть, Израиль после соблюдения нейтралитета все больше вернулся в сторону Украины в войне, которую Россия начала против нас.

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