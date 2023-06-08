Мир не был готов, даже после Бучи: политолог объяснил медленную реакцию на подрыв ГЭС

Третий день Украина не может прийти в себя после циничного теракта России – подрыва Каховской ГЭС. Мир наблюдает и молчит, в то время, как россияне продолжают обстреливать правый берег Херсонщины, который фактически идет под воду.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он добавил, что цивилизованные страны не сомневаются, что уничтожение Каховской дамбы на совести россиян.

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Медленная реакция мира

Реакция мира и международных организаций на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами очень медленная, а их пауза неприлично длинная. По мнению политолога, мир был не готов к подобным террористическим шагам России, даже после зверств в Буче и Ирпене.

Даже после всего, что прошла Украина, мир до сих пор не готов к столь циничным и откровенным ударам оккупантов по гражданской инфраструктуре,

– сказал Кошель.

Мир начал реагировать на страшную катастрофу, когда включился ряд экспертов, они проанализировали подрыв, сообщили, где могла располагаться российская взрывчатка и как все происходило.

Я думаю, что это ключевая причина и здесь не нужно искать измену,

– подчеркнул политтехнолог.

Вашингтон и ряд ключевых европейских политиков жестко отреагировали на очередной теракт России. Как отметил политтехнолог, их реакции достаточно, чтобы разночтений в этом вопросе не было.

Соединенные Штаты тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы выяснить, что привело к катастрофе. В Белом доме заявили, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины.

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Путин боится остаться один

Кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что этот террористический акт – это путь к ужесточению санкций. Также будет ломаться оценка стран, которые остаются условно нейтральными в Россию, и сейчас их станет еще меньше.

Я думаю, что этого Путин боится больше всего. Для него то, что отвернется Индия или Китай, будет серьезнее, чем санкции Запада,

– рассказал Кошель.

Подрыв Каховской ГЭС показывает, что страна-террористка не остановится ни перед чем и будет использовать какие-либо способы, чтобы остановить Вооруженные Силы Украины. Сейчас сложная ситуация на Запорожская АЭС, которая оккупирована россиянами.

Мир должен уже сейчас остро реагировать и принимать меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу. Возможно, полная изоляция России станет для Путина красной линией, которую он не сможет перейти.

К сожалению, даже после всех этих страшных преступлений России в мире есть страны, продолжающие сотрудничать с агрессором. В частности, Индия, за 15 месяцев полномасштабного вторжения в 20 раз нарастила покупку российской нефти.

По мнению политолога, сейчас политика Индии или Китая резко не изменится, ведь внешнеполитическая линия – это не тот механизм, который можно быстро сломать или развернуть. Теперь одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины должна быть Индия.

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