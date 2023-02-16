Члены НАТО обсудили возможную агрессию России: чего они боятся
У НАТО есть проблемы с реакцией на провокации России. Государствам следует активнее принимать меры по произволу россиян, чьи самолеты и ракеты периодически входят в воздушное пространство стран Запада.
Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, Россия сейчас пытается определить предел терпения НАТО.
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Россия испытывает НАТО
Роман Свитан подчеркнул, что запад самолетов на территорию воздушного пространства Польши в Калининградском районе – это российская провокация.
"Пилоты понимали, что заходят в воздушное пространство Польши, ожидали определенных сигналов о выходе из пространства", – объяснил он.
По его словам, рядом шел самолет-разведчик, который отслеживал работу локаторов в системе ПВО страны НАТО.
Конечно, на следующую провокацию должна быть реакция – именно об этом и начинают говорить министры обороны стран НАТО,
– заметил военный эксперт.
По его мнению, об инциденте сообщили всему руководству НАТО, которое должно отреагировать.
Роман Свитан рассказал, что будет делать НАТО в ответ на российские провокации: смотрите видео
Какова будет реакция НАТО
Сергей Свитан подчеркнул, что, вероятно, члены НАТО будут обсуждать дальнейший план действий.
"Как действовать, если провокация будет распространяться и на другую страну такого же уровня или вглубь определенной территории?" – заметил военный эксперт.
Он добавил, что любой самолет может нести определённое количество вооружения. К примеру, истребитель поднимает в небо 5–7 тонн бомб.
Даже просто падение самолета на территории стран НАТО может привести к большим бедам. Здесь одна ракета упала и убила двух человек в Польше, а если пара самолетов упадет?
– рассказал Свитан.
Разумеется, серьезные потери заставят НАТО не молчать.
"Это положительный сигнал для нас", – убежден он.
Теперь можно сказать, что страны-члены НАТО начинают двигаться в направлении принятия решений.
Какие последствия могут быть
Роман Свитан сосредоточил внимание, что россияне определяют предел терпения.
Они нащупывают то место, дальше которого не следует двигаться, потому что будет обратная реакция,
– заметил он.
По его мнению, одна ракета в воздушном пространстве – это ничто по сравнению с массовым запуском 40–50 ракет из Средиземного моря. Если такие действия Россия вздумает выполнить из Эгейского моря, ракетам придется пройти Грецию, Болгарию, Румынию и попасть в Украину.
"В принципе, могут готовиться не к провокациям, а к боевым действиям. Далее нужно НАТО принимать решения", – рассказал он.
Военный эксперт отметил, что интересно посмотреть на реакцию Запада на такой массовый проход ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО, учитывая отсутствие решительных действий из-за двух российских ракет, которые были замечены в небе Румынии.
Натовцы пока реагируют примерно так, как отреагировали на запад ракеты в Польшу, Румынию. Пока реакция страусов – головой в европейский асфальт,
– прокомментировал он.
Свитан отметил, что проблемы все же есть, украинцам это стоит понимать.
Провокации России: основное
- Во время массированной атаки Украины 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии и Румынии. Этот инцидент является серьезным прецедентом, ведь "Калибры" нарушили воздушное пространство НАТО.
- В то же время НАТО пытаются предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины. Для этого НАТО увеличило свое присутствие в Польше, Румынии, Словакии и других соседних странах.
- Инцидент 10 февраля в очередной раз показал, что у Альянса нет решимости действовать, когда доходит до дела. Такое мнение выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.