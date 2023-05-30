Какого х*я, – у Пригожина страшно подгорело от атаки дронов на Москву

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на утреннюю атаку дронов по Москве и его реакция была достаточно резкой. Террорист не на шутку разозлился на российское военное руководство.

Пригожин принялся ругать минобороны России из-за того, что они допустили "прилеты" по столице России. Не обошлось без матов, проклятий и угроз.

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По поводу беспилотников, летающих над Москвой и в Москве. Животные зловонные, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои с*аки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников по Москве?

– разошелся главарь "вагнеровцев".

Пригожин заметил, что его не беспокоят "прилеты" по домам чиновников на Рублевке, мол, "пусть их дома горят". Вместо этого он якобы переживает за "обычных людей", в окна которых врезаются беспилотники со взрывчатым веществом.

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Главное об "атаке" беспилотников на Москву

30 мая в Москве и в Подмосковье раздались взрывы. РосСМИ писали о десятках беспилотников, но в Минобороны России заявили, что дронов было 8. Мол, все они были сбиты на подлете к Москве.

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К слову, "подгорало" сегодня не только у Пригожина. Россияне тоже разразились гневными комментариями, там в очередной раз ныли о дырявой ПВО и призывали к ударам по Киеву и Лондону. Возмущенные "атакой" беспилотников жители Московской области наконец-то начинают понимать, что война их затронет напрямую. И быть "вне политики" больше не получится.