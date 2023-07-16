Путин впервые прокомментировал поставки кассетных боеприпасов в Украину

Путин цинично заявил, что к поставке США кассетных боеприпасов Украине следует относиться как к преступлению. Кроме того, он соврал, что Россия их не использует.

В интервью пропагандистскому журналисту Путин заявил, что к поставкам кассетных боеприпасов из США в Украину следует относиться как к преступлению.

Смотрите также В Пентагоне подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы

Путин снова лжет

Российский диктатор заявил, что американцы прибегли к поставкам кассетных боеприпасов не от хорошей жизни – якобы из-за того, что у США и ЕС запасы подходят к концу.

Делают они это не от хорошей жизни, а потому, что у них дефицит боеприпасов вообще,

– сказал он.

Кроме того, он нагло соврал, что Россия до сих пор не применяла кассетные боеприпасы против Украины. Мол, "не было нужды".

В России достаточный запас всевозможных кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на некоторую нехватку в определенный период времени тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия,

– заявил российский диктатор.

На днях Россия использовала кассетные боеприпасы на Востоке

Отметим, что российские захватчики используют кассетные боеприпасы против Украины еще с начала полномасштабного вторжения, и это доказанный факт. При этом российские захватчики используют их против гражданского населения.

Последний такой случай был 9 июля – Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 9 мирных людей.

К слову, Минобороны Украины заверило, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только в тех местах, где невозможно задеть гражданских. Известно, что украинские военные будут использовать кассетные снаряды против пехоты врага на открытой местности. Одним из таких выстрелов можно уничтожать значительное количество врагов и вражеской техники.

Также Украина будет отчитываться за каждое использование такого оружия перед США и международными партнерами. Это не только поможет уберечься от российской лжи и пропаганды, но и пригодится для разминирования местности в будущем.