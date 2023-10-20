Путин верит, что побеждает: российский оппозиционер высмеял бестолковые шутки президента

Владимир Путин пытался иронизировать по поводу получения Украиной ракет ATACMS. Он удивлялся, зачем нам дальнобойное оружие, если война якобы проиграна.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что так Путин хотел пошутить, но это ему не удалось. Он добавил, что в случае кремлевского руководителя война проиграна уже давно.

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Россия проиграла войну 24 февраля

Понятно, что никакой победы Россия не одержит, но это тоже не означает, что немедленно наступит капитуляция страны-агрессора. Именно для того, чтобы финальная стадия завершилась, Украине нужны ATACMS.

Путин говорил, что ракеты не страшны, но уже первое их использование пришлось на аэродромы и уничтожило 9 боевых вертолетов, повредило взлетные полосы и многое другое,

– заметил Игорь Яковенко.

Он добавил, что кремлевский руководитель дальше ведет себя так, будто ожидает успеха, хотя на самом деле он давно уже все проиграл.

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Путин верит, что все под контролем

Оккупационная армия несет на фронте огромные потери Только за 19 октября ВСУ ликвидировали 1380 бойцов и около 500 единиц техники. Однако Путин продолжает делать вид, что все хорошо и похоже сам в это верит.

Есть проблема, которую трудно определить до конца – это, насколько сильно Путин находится в информационном бункере. Он действительно может думать, что все идет по плану, потому что ему так докладывают,

– заметил Яковенко.

Именно поэтому российский диктатор начал войну, потому что искренне верил, что украинской армии якобы не существует, а украинцы сразу сдадутся и будут радостно встречать оккупационные войска.

Украина получила ракеты ATACMS