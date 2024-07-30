В Госдепе США отреагировали на инаугурацию нового президента Ирана

Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан. В Госдепе США уже объяснили свою позицию относительно нового иранского лидера.

Сейчас Государственный департамент США не ожидает "фундаментальных изменений" после инаугурации нового президента Ирана. Там вспомнили все проблемы, которые эта страна вызвала.

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Что говорят в США о новом президенте Ирана

Мы не ожидаем, что выборы нового президента приведут к каким-то фундаментальным изменениям в направлении движения Ирана, или что они приведут к дополнительному или большему уважению к основным правам человека его граждан. Как и раньше, мы будем судить об иранском руководстве по его действиям, а не по словам и даже не по заявлениям об умеренности или желании наладить лучшие связи,

– заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Американский чиновник напомнил о "многочисленных эскалациях Ираном во всех сферах, включая его ядерную эскалацию, а также его отказ сотрудничать с МАГАТЭ". Поэтому он отметил, что в дальнейшем Вашингтон будет учитывать действия, а не слова.

"Если есть желание продемонстрировать серьезность или новый подход, безусловно, есть какие-то немедленные действия, которые они могли бы сделать, а именно: начать конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ", – отметил Ведант Патель на брифинге.

Еще в начале июля во втором туре президентских выборов в Иране победил 69-летний Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру". И сегодня, 30 июля, он примет присягу в парламенте страны.