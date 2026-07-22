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24 Канал Новости Украины Это будет гораздо сложнее, чем он себе представляет, – Залужный высказался о Драпатом
22 июля, 11:23
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Обновлено - 11:52, 22 июля

Это будет гораздо сложнее, чем он себе представляет, – Залужный высказался о Драпатом

Анастасия Колесникова, Андрей Шляхтин

Вскоре новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. На это назначение отреагировал бывший главнокомандующий Валерий Залужный.

По его словам, Драпатому придется очень тяжело. Об этом Залужный написал в Telegram.

Что еще сказал бывший главнокомандующий о новом?

Залужный отметил, что Драпатому будет значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако ему точно уже никогда не будет стыдно.

Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, – это только долг, 
– подчеркнул генерал.

Бывший Главком отметил, что дело, которому они посвящают всю жизнь, в первую очередь основывается на моральных принципах и ценностях, формирующих честь. По его словам, именно честь важнее любых должностей или наград. Именно она помогает рождать идеи, находить пути для их воплощения и объединять вокруг себя людей, готовых достойно пройти самые тяжелые испытания. "Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор", – отметил Залужный. 

Напомним, что 21 июля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он вступит в должность вместо Александра Сырского. 

Заметим, что изменения военного руководства страны произошли после того, как тысячи людей в разных городах Украины начали выходить на митинги

Сначала они потребовали от президента вернуть на должность министра обороны Михаила Федорова. Впоследствии участники акции выдвинули новое требование – отправить в отставку Сырского, у которого был конфликт с Федоровым

В конце концов, президент таки уволил Сырского. В то же время, глава государства не планирует возвращать Федорова на должность министра обороны. 

По данным СМИ, президент якобы предлагал экс-министру должности во власти, связанные с технологическим направлением, однако ни одно из них – не в Минобороны. 

Федоров в свою очередь отказался от всех предложений. Он пояснил, что его стратегия остановки России без реальных полномочий, которые есть только у Минобороны, будет невозможна.

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