"Россия не готова заканчивать эту войну": главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. В частности украинский лидер сделал ряд важных заявлений относительно ситуации на фронте, международной поддержки и переговорных процессов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 марта. Смотрите также Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, – Зеленский об атаке "Шахедов" Главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными в формате 175 на 175. Он отметил, что он был заранее продуманный.

После того, как Украина получит детали разговора с Путиным от Трампа, Киев подготовит свой ответ.

Россия не готова к окончанию войны, они не готовы даже на первый шаг.

Помощь от партнеров будет продолжаться.

Украинские воины остаются на Курщине и будут там до тех пор, пока эта операция нужна Украине.

Украина будет поддерживать любые предложения, которые ведут к устойчивому и справедливому миру.

Зеленский отметил, что неправильно долляться без Украины, потому что результата желаемого для всех не будет.

Украина будет отвечать на удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

Украинская сторона не позволит, чтобы ЗАЭС работала на оккупантов.

Зеленский отметил, что против мира выступает только Путин.

Украина поддерживает отказ от ударов по энергетической инфраструктуре при посредничестве США, если этого будет придерживаться Россия.

Путин требует остановки мобилизации, потому что хочет уменьшить численность ВСУ.

После встречи в Джидде, Россия выпустила по Украине более 2200 КАБов, ракет, "Шахедов" и "Ланцетов".

Путин планирует новые наступательные действия, чтобы усилить давление на Украину.

Если мы хотим закончить войну – прекращение огня будет работать.