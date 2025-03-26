Нападение России на Литву осенью 2025 года: насколько реален тревожный прогноз немецкого историка
- Обсуждается возможность нападения России на Литву, но это считается маловероятным из-за наличия сил НАТО и текущей сосредоточенности России на Украине.
- Немецкий историк Зенке Найтцель считает, что напряжение возросло из-за изменения глобальной ситуации безопасности, вызванную президентством Дональда Трампа.
Путин, вероятно, не возражал бы против захвата новых территорий, впрочем, его могут остановить несколько факторов. Кроме того, перед началом новой войны он должен разрешить ситуацию с Украиной.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 канала отметил, что Владимир Путин стремился захватить почти всю Украину. Именно такая цель была определена во время полномасштабного вторжения.
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Кроме того, очевидно, что Путин также хотел бы поглотить Беларусь, что он давно и последовательно пытается сделать мягкими методами. Однако с другими территориями у него серьезные проблемы.
Реальна ли угроза для стран Балтии
"Вероятно, он хотел бы получить небольшие части Эстонии или Латвии, возможно, коридор через Литву в Калининградскую область. Но, в отличие от большей части Украины и Беларуси, он не считает население этих стран частью "русского мира". И тем более, Польша ему не нужна в составе России. Предполагать, что он стремится захватить Польшу и включить ее в состав России – это, на мой взгляд, абсурд", – сказал Шарп.
Он добавил, что угроза для Балтийских стран есть, а для Молдовы в случае победы России над Украиной она была бы безоговорочной. В таком случае Шарп оценил вероятность российского вторжения в Молдову как стопроцентную.
"Что касается Литвы, Латвии и Эстонии – если бы не НАТО, у них возникли бы серьезные проблемы. Однако пока существует НАТО, их защищает не только Пятая статья Альянса, но и собственные вооруженные силы. Сейчас все ресурсы России сосредоточены в Украине. Для Путина это главный приз, тогда как кусок Латвии или Эстонии – это мелочь, но риски, на которые он должен был бы пойти ради этого, слишком велики", – сказал Шарп.
Он добавил, что для того, чтобы напасть на другую страну, России сначала нужно решить ситуацию с Украиной – или заключить соглашение, или одержать победу. До победы ему еще далеко, а соглашения он пока не подписал.
Нападение на НАТО – это чистое безумие, поскольку Альянс значительно сильнее России, которая уже более года сконцентрировала все свои ресурсы, в том числе и от границ НАТО, для штурма Часового Яра,
– сказал Шарп.
Он добавил, что даже если бы Путин считал, что может воевать с НАТО и успеть захватить какой-то регион, в таком случае Калининградская область была бы обречена. Ведь все ее военные ресурсы сейчас переброшены на войну в Украине. Польская армия без особых усилий смогла бы занять этот слабо защищенный регион.
Достаточно ли у России ресурсов для нового нападения
Военный обозреватель из Израиля объяснил, что не только НАТО избегает эскалации с Россией из-за страха ядерной войны – эти же опасения ограничивают и военную помощь Украине. В то же время в России также понимают, что пока существует НАТО, любая эскалация несет чрезвычайно высокий риск ядерного конфликта.
Важно! Литва готовится к возможной агрессии России и планирует создать подразделения для обороны до 2030 года. Президент Гитанас Науседа заявил, что страна ожидаетвероятное наступление России на государства НАТО и активно укреплять оборону.
Шарп убежден, что даже самые авантюрные политики не готовы начать ядерную войну ради захвата небольшого участка территории. Это мелочь по сравнению с потенциальными последствиями. Более того, в Кремле прекрасно понимают, что в случае ядерной войны они не смогут одержать победу.
Угроза для стран Балтии, безусловно, существует, но не стоит путать саму угрозу с реальным подготовленным нападением,
– объяснил Шарп.
Он отметил, что если в России начнут формировать военные группировки у границ Литвы, тогда литовское командование и руководство НАТО смогут предотвратить внезапное нападение. Они имеют все возможности как для выявления угроз, так и для их нейтрализации.
"Стоит напомнить, что российская ПВО не смогла справиться даже с тремя-четырьмя ракетами Storm Shadow, которые атаковали наиболее защищенные военные объекты в Крыму. А если в сторону России полетят сотни "Томагавков", за ними Storm Shadow, истребители пятого поколения, а потом еще и стратегические бомбардировщики B – 1 и B – 2 – это совсем другой сценарий, чем штурм Часового Яра", – подытожил Шарп.
К слову, что историк и профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель заявил, что то, что Россия может напасть на Литву уже этой осенью. По его мнению, такая угроза возникла из-за изменения глобальной ситуации безопасности, вызванную президентством Дональда Трампа.