РЕБ "Покров" может стать единственной защитой от модифицированных дронов, – военный обозреватель

В Украине работают над развертыванием общегосударственной системы РЭБ "Покрова". Она может существенно усилить защиту неба от российских дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что информации о РЭБ "Покрова" сейчас достаточно мало.

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Известно, что эти средства радиоэлектронной борьбы должны подавлять и подменять спутниковый сигнал, которым пользуются российские дроны. И это может оказаться действительно эффективным решением.

"Покрова" может быть единственной защитой от модифицированных российских дронов

Как отметил Попович, уже была неприятная информация, что Россия будто бы модернизировала баражирующие боеприпасы "Ланцет". Они якобы теперь способны даже уничтожать бронированные цели, имеющие противодроновые сетки.

РЭБ "Покрова" может быть единственным средством борьбы с БПЛА в определенной степени. Модифицированные "Ланцеты" могут на расстоянии взрываться и поражать цель, не наталкиваясь на противодроновую сетку. В таком случае только система РЭБ может помочь сбить с курса дроны, заглушить сигнал и лишить возможности обмена информацией.

– рассказал Попович.

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Пока нельзя утверждать, что эта система полностью заглушит все российские дроны. Но есть надежда, что она поможет существенно оградить украинское небо от вражеских беспилотников.

РЭБ "Покрова": что известно