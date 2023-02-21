Борьба Украины против России, возможно, продлится долго, трагедий еще может быть много, – Байден
Президент США Джозеф Байден заявил, что защита свободы – это длительный процесс. Борьба Украины может продолжаться еще долго.
Приблизительно в 18:30 президент США начал свое выступление в саду Королевского замка в Варшаве. Его речь посвящена годовщине полномасштабной войны России против Украины, сообщает 24 Канал.
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Защита свободы – длительный процесс
Байден поприветствовал всех, кто поддерживает Украину по всей Европе, и призвал делать это дальше.
"Польский бизнес, гражданское общество, а также первая леди республики Польша тоже показывали и помогали украинцам. Я хотел бы всех поблагодарить. Мы все здесь партнеры", – заявил президент США.
Он подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности, как и прежде.
По его словам, партнеры могут гордиться тем, что делали в течение прошлого года. В то же время, следует быть честными: защита свободы – это не то, что можно сделать за день или неделю.
Это очень длительный процесс. И Украина и дальше борется против этого длительного нашествия войны. Это может продолжаться долго, и много еще будет трагедий. Наши партнеры, наши союзники, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в их борьбе за свою независимость,
– подытожил Байден.
Визит Байдена в Польшу: коротко
- 21 февраля Джо Байден прибыл с визитом в Польшу. Он уже встретился с президентом Анджеем Дудой и поблагодарил его за чрезвычайную поддержку Украины. В частности, за то, что Польша приняла много спасавшихся от войны украинцев.
- В свою очередь Дуда поблагодарил Байдена за его визит в Киев 20 февраля. Он отметил, что приезд президента США в Украину – акт большого мужества, который стал важным знаком для многих, что свободный мир и его лидер – вместе с украинцами.
- Лидеры встретились в Президентском дворце в Варшаве и провели встречу тет-а-тет. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что во время переговоров с президентом США Варшава будет поднимать тему передачи Киеву боевых самолетов.