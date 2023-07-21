Не упомянул Путина: какой ключевой месседж речи Пригожина в Беларуси

На днях в сети распространялось видео, где вроде бы Евгений Пригожин лично появился в Беларуси и выступил перед отрядом вагнеровцев. В своей речи он не упомянул Владимира Путина, но отметил кое-что более важное.

Об этом заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала. Он подробно разобрал слова бывшего "повара Путина" и что действительно за ними стоит.

Смотрите также Пригожин мечтает создать "вторую армию мира" в Беларуси: интервью с Подоляком

Громкое заявление Пригожина

После своего неудачного похода на Москву глава вагнеровцев впервые появился на публике. Он, вероятно, решил лично выступить перед отрядом наемников, который у него остался и сейчас находится на территории Беларуси. Пригожин не жадничал на тезисы, не вспомнил своего босса Путина, но отметил другую важную вещь.

Он сказал: все, что сейчас происходит со стороны российской армии, – полный позор. И они просто не хотят участвовать в этом. Более жесткой характеристики для главнокомандующего российскими вооруженными силами сложно придумать,

– подчеркнул публицист.

Андрей Пионтковский разобрал видео выступления Пригожина в Беларуси: смотреть видео

Он объяснил, что как бы Пригожин не ругал Шойгу и Герасимова, ответственность за происходящее и на фронте прежде всего несет главнокомандующий. То есть в России – это Путин. Пионтковский напомнил и другое выступление Пригожина, в котором он заявил, что Донбасс никто не бомбил, нападение Украины и НАТО на Россию – ложь пропаганды.

"И это его выступление в этом же духе. Во-первых, Путин – бездарный руководитель, вытекающий из его характеристики войны. Во-вторых – он готовит патриотическую массу, а это около 10% населения России, что война проиграна при таких руководителях", – добавил Андрей Пионтковский.

Что известно о выступлении Пригожина в Беларуси: основное