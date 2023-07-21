Не упомянул Путина: какой ключевой месседж речи Пригожина в Беларуси
На днях в сети распространялось видео, где вроде бы Евгений Пригожин лично появился в Беларуси и выступил перед отрядом вагнеровцев. В своей речи он не упомянул Владимира Путина, но отметил кое-что более важное.
Об этом заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала. Он подробно разобрал слова бывшего "повара Путина" и что действительно за ними стоит.
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Громкое заявление Пригожина
После своего неудачного похода на Москву глава вагнеровцев впервые появился на публике. Он, вероятно, решил лично выступить перед отрядом наемников, который у него остался и сейчас находится на территории Беларуси. Пригожин не жадничал на тезисы, не вспомнил своего босса Путина, но отметил другую важную вещь.
Он сказал: все, что сейчас происходит со стороны российской армии, – полный позор. И они просто не хотят участвовать в этом. Более жесткой характеристики для главнокомандующего российскими вооруженными силами сложно придумать,
– подчеркнул публицист.
Андрей Пионтковский разобрал видео выступления Пригожина в Беларуси: смотреть видео
Он объяснил, что как бы Пригожин не ругал Шойгу и Герасимова, ответственность за происходящее и на фронте прежде всего несет главнокомандующий. То есть в России – это Путин. Пионтковский напомнил и другое выступление Пригожина, в котором он заявил, что Донбасс никто не бомбил, нападение Украины и НАТО на Россию – ложь пропаганды.
"И это его выступление в этом же духе. Во-первых, Путин – бездарный руководитель, вытекающий из его характеристики войны. Во-вторых – он готовит патриотическую массу, а это около 10% населения России, что война проиграна при таких руководителях", – добавил Андрей Пионтковский.
Что известно о выступлении Пригожина в Беларуси: основное
- Вечером 19 июля сетью начало распространяться видео, на котором предположительно Евгений Пригожин выступает перед отрядом наемников в Беларуси. Он заявил о "достойной войне" на фронте, но нынешнюю ситуацию назвал позором. Мол, нужно дождаться момента, когда они смогут себя проявить.
- Пригожин подчеркнул, что пока вагнеровцы будут находиться в Беларуси. Из местных военных он хочет сделать "вторую армию мира", но это у него не удастся – нужны огромные средства и потенциал.
- Главарь вагнеровцев сказал, что после подготовки они отправятся в Африку. Но не исключил повторного участия в войне с Украиной.