Про це наголосив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський в ефірі 24 Каналу. Він детально розібрав слова колишнього "кухаря Путіна" і що насправді за ними стоїть.
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Гучна заява Пригожина
Після свого невдалого походу на Москву, ватажок вагнерівців уперше з'явився на публіці. Він, ймовірно, вирішив особисто виступити перед тим загоном найманців, який у нього залишився і наразі перебуває на території Білорусі. Пригожин не скупився на тезиси, не згадав свого боса Путіна, але наголосив на іншій важливій речі.
Він сказав: все, що зараз відбувається з боку російської армії, – повна ганьба. І вони просто не хочуть брати участь в цьому. Більш жорсткої характеристики для головнокомандувача російських збройних сил складно придумати,
– підкреслив публіцист.
Андрій Піонтковський розібрав відео виступу Пригожина у Білорусі: дивитись відео
Він пояснив, що як би Пригожин не лаяв Шойгу та Герасимова, відповідальність за все, що відбувається і на фронті в тому числі, несе головнокомандувач. Себто в Росії – це Путін. Піонтковський нагадав й інший виступ Пригожина у якому він заявив, що Донбас ніхто не бомбив, напад України й НАТО на Росію – брехня пропаганди.
"І цей його виступ у цьому ж дусі. По-перше, Путін – бездарний керівник, що витікає з його характеристики війни. По-друге – він готує патріотичну масу, а це близько 10% населення Росії, що війна програна за таких керівників", – додав Андрій Піонтковський.
Що відомо про виступ Пригожина у Білорусі: основне
- Увечері 19 липня мережею почало ширитися відео, на якому ймовірно Євгєній Пригожин виступає перед загоном найманців у Білорусі. Він заявив про "достойну війну" на фронті, але теперішню ситуацію назвав ганьбою. Мовляв, треба дочекатися моменту, коли вони зможуть себе проявити.
- Пригожин наголосив, що поки вагнерівці перебуватимуть у Білорусі. З місцевих військових він хоче зробити "другу армію світу", але це у нього не вдасться – треба величезні кошти і потенціал.
- Ватажок вагнерівців сказав, що після підготовки вони відправляться до Африки. Але не виключив повторної участі у війні з Україною.