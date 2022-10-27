Путин снова вылез из бункера: Яковенко оценил ритуальные танцы с обращениями

Заявления и действия российского диктатора Путина уже давно трудно объяснить, ведь у них редко есть что-то общее со здравым смыслом. Все, что он делает – это такие себе ритуальные танцы, как те, что периодически исполняют шаманы.

Новая идеология России

В частности, речь идет и о новой российской идеологии, которую обсуждали 26 октября на конференции под названием "ДНК России". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

Обратите внимание Царь из "низов": Путин пожаловался на бедное детство и заявил, что "слышит пульс рядового человека"

Он объяснил, что это было эдакое заседание обществоведения, главной темой которого и была эта идеология и то, что с ней собираются делать. Так, по планам россиян, ее должны сделать государственной и обязательной для изучения, учить по ней студентов и проводить аттестацию преподавателей, а тех, которые этих "экзаменов" не сдадут, отчислять.

То есть инакомыслие будет вычищаться. Называлось все это мероприятие "ДНК России". Возможно, речь идет о какой-то лишней хромосоме или еще что-то,

– заметил Яковенко.

Выступление Путина на "Валдае"

Сегодня же, 27 октября, ритуальные танцы продолжились – Путин выступил на Валдайском форуме. Как отметил Яковенко, там президент-террорист пытался изобразить из себя великого ученого – много цитировал Зиновьева, Данилевского, Солженицына.

Кроме того, Путин пытался поднять флаг этой новой идеологии, ведь преподавать ее должен именно вождь. Понятно, что обсуждение на "ДНК России" отразилось и в его выступлении. Впрочем, ничего нового, в нем, конечно же, нет.

"Это старые перепевы давно умерших идей – православие, самодержавие, народность, только в каком-то новом смысле", – подчеркнул Яковенко.

Однако главное, что было в этой "валдайской" речи диктатора – это его абсурдные отговорки и нелепые попытки показать уверенность. Ведь в феврале 2022 года Путин был уверен, что возьмет Киев за 2 – 3 дня и очень легко победит, а проиграл все.

В это же время, когда ведущий спрашивает его: "А вам не кажется, что вы, Владимир Владимирович, недооценили противника?”, Путин отвечает, что нет, не кажется. Такие же ответы он дает и на другие вопросы – о том, были ли совершены какие-то ошибки, есть ли у него претензии к каким-то людям, все ли нравится ему в современной России.

По его словам, выходит, что в России снова "все идет по плану". И то, что весь мир оказался против этой страны, и катастрофические потери в экономике, и резкое ухудшение уровня жизни людей, и то, что несколько миллионов граждан просто уехали из России, и продолжают целыми делегациями бежать даже в Киргизию, к которой всегда относились свысока.

"То есть это что? Он начал эту "спецоперацию" ограниченными силами и собирался ее вести несколько лет? Он положил, насколько я понимаю, сейчас уже около 60 тысяч российских солдат и офицеров, в том числе значительное количество генералов – значит, это было запланировано?", – риторически спросил Яковенко.

По состоянию на утро 27 октября только по официальным данным с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 69 200 российских оккупантов

Это позор. Я думаю что Путин в очередной раз надел себе на голову шутовской колпак, и это выглядело ужасно. Это человек, который не в состоянии выдержать ни одного диалога,

– подытожил оппозиционер.

Игорь Яковенко прокомментировал последнее выступление Путина: смотрите видео

Что еще наговорил Путин на "Валдае"