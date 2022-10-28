Путин играет на страхе россиян, – политолог проанализировал речь Путина на Валдае
Не имея реальных рычагов влияния на общество, глава Кремля Владимир Путин пытается "сыграть" на страхах россиян. Поэтому его речь в Валдае не была чем-то новым для России и мира.
Путин пытается отождествить всех россиян с последствиями агрессии против Украины. Об этом 24 каналу рассказал аналитик и политолог Александр Морозов.
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Особенности речи
Эксперт отметил, что сама валдайская речь Путина и ее текст взяты "из маргинальных источников конца 1990-х – начала 2000-х годов".
"Тогда разные авторы, близкие к компартии в постсоветский период или к каким-то консервативным маргинальным российским публицистам писали о том, что Путин здесь изложил - прямо "слово в слово". Это просто какие-то старые статьи газеты "Завтра" и очень старые тексты кремлевских консервативных клубов", – объяснил обозреватель.
В то же время, в речи есть один существенный момент, который прямо объявил Путин, считает он.
Путин не сказал ничего нового о гегемонии США, каких-то планах построения антиглобалистского интернационала из мнимых союзников из стран "третьего мира", каких-то нейтральных стран – это не было так важно. Важно, что он сказал, что в России, вне зависимости от политических взглядов, все объединены страхом перед "внешней угрозой",
– добавил аналитик.
Что означает валдайская речь Путина: смотрите видео
Гипертрофированный страх
По мнению Морозова, кремлевский диктатор сказал это "достаточно цинично", и это сразу бросило тень на всю его предыдущую речь.
"Очевидно, что Путин опирается на социологические данные, показывающие, что при всей разнице понимания будущего России то, на чем можно "играть" – это гипертрофированный страх перед "внешней угрозой", который он использует. Вся его валдайская речь была построена полностью на педалировании разных сторон этой мнимой "угрозы", – подчеркнул эксперт.
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По его словам, теперь можно полагать, что Путин "на 90 процентов торгует только страхом "внешней угрозы".
До агрессии против Украины и после аннексии Крыма у Кремля сохранялась возможность играть "на разных клавишах" политической клавиатуры и даже частично обращаться в какие-то прогрессивные круги в России. После агрессии – у Кремля вообще ничего не остается. У них остается одна клавиша на всем рояле – "внешняя угроза",
– убежден политолог.
Он резюмировал, это связано также с тем, что весь "либеральный образованный класс" бежит из страны под угрозой мобилизации, которую все видят.
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Путинская речь в Валдае: что известно
- 27 октября российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он еще раз отметился рядом циничных заявлений, из которых можно выделить 2 основных тезиса.
- Путин начал речь с традиционных обвинений в сторону Запада. По его мнению, не российские оккупанты, а именно Запад, сделал ряд шагов на обострение войны в Украине.
- Более этого, диктатор обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток". Кроме этого, по мнению Путина, Запад якобы взял и просто "прикарманил" российские резервы.
- Глава Кремля во время речи упомянул о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и возмутился этим. Вероятно, опасается, что его может постигнуть такая же участь.
- Диктатор рассказал о своем видении "традиционных ценностей". По его словам, это не фиксированный свод постулатов, а основа мировой цивилизации. Вспомнил Путин и о ЛГБТ, ведь в России отрицают право человека на гендер.
- В заключение диктатор выдал, что пытался найти общий язык с Западом, однако якобы получил отказ в сотрудничестве. Он абсурдно призвал "жить дружно, вести диалоги и укреплять доверие".
- В последнее время здоровье Путина вызывает все больше вопросов. Во время своего обращения диктатор часто кашлял и выглядел слабо.