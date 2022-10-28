Путин играет на страхе россиян, – политолог проанализировал речь Путина на Валдае

Не имея реальных рычагов влияния на общество, глава Кремля Владимир Путин пытается "сыграть" на страхах россиян. Поэтому его речь в Валдае не была чем-то новым для России и мира.

Путин пытается отождествить всех россиян с последствиями агрессии против Украины. Об этом 24 каналу рассказал аналитик и политолог Александр Морозов.

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Особенности речи

Эксперт отметил, что сама валдайская речь Путина и ее текст взяты "из маргинальных источников конца 1990-х – начала 2000-х годов".

"Тогда разные авторы, близкие к компартии в постсоветский период или к каким-то консервативным маргинальным российским публицистам писали о том, что Путин здесь изложил - прямо "слово в слово". Это просто какие-то старые статьи газеты "Завтра" и очень старые тексты кремлевских консервативных клубов", – объяснил обозреватель.

В то же время, в речи есть один существенный момент, который прямо объявил Путин, считает он.

Путин не сказал ничего нового о гегемонии США, каких-то планах построения антиглобалистского интернационала из мнимых союзников из стран "третьего мира", каких-то нейтральных стран – это не было так важно. Важно, что он сказал, что в России, вне зависимости от политических взглядов, все объединены страхом перед "внешней угрозой",

– добавил аналитик.

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Гипертрофированный страх

По мнению Морозова, кремлевский диктатор сказал это "достаточно цинично", и это сразу бросило тень на всю его предыдущую речь.

"Очевидно, что Путин опирается на социологические данные, показывающие, что при всей разнице понимания будущего России то, на чем можно "играть" – это гипертрофированный страх перед "внешней угрозой", который он использует. Вся его валдайская речь была построена полностью на педалировании разных сторон этой мнимой "угрозы", – подчеркнул эксперт.

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По его словам, теперь можно полагать, что Путин "на 90 процентов торгует только страхом "внешней угрозы".

До агрессии против Украины и после аннексии Крыма у Кремля сохранялась возможность играть "на разных клавишах" политической клавиатуры и даже частично обращаться в какие-то прогрессивные круги в России. После агрессии – у Кремля вообще ничего не остается. У них остается одна клавиша на всем рояле – "внешняя угроза",

– убежден политолог.

Он резюмировал, это связано также с тем, что весь "либеральный образованный класс" бежит из страны под угрозой мобилизации, которую все видят.

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