"Выписал диагноз": политолог разобрал выступление Залужного в Лондоне

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне в качестве посла Украины. Площадку для первой публичной речи выбрали правильно.

Это мероприятие по безопасности, но одновременно военно-дипломатическое и политическое. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что благодаря этому Залужный смог хорошо скомпоновать образ.

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С одной стороны, военный. С другой – уже дипломат. В таком формате лучше всего раскрываются его сильные стороны. Поэтому конференция по безопасности, организованная британской профильной институцией, является правильной площадкой, чтобы заявить о себе.

О чем свидетельствует выступление Залужного

Речь Валерия Залужного, по словам политолога, строилась по западно-центрическим канонам, но с украинской точки зрения. Он говорил не об Украине, а о европейской безопасности, мировые вызовы, современную войну и западные модели реагирования, учитывая опыт нашего государства.

Не прося и не поучая, а предлагая и давая свой взгляд, он выписывал диагноз западной системе безопасности и современной войне,

– подчеркнул Саакян.

Посол призвал партнеров совместить украинский опыт и возможности с ресурсами Запада, чтобы выстроить противодействие агрессивным тиранам. Он назвал российско-украинскую войну "войной переходного периода", опыт которой будет "определять очертания войн" XXI века.

Присутствует интеллектуальная, политическая и военная часть. Он говорил не о мелких вещах, а о тех категориях, которые понятны для общего аппарата западных элит,

– отметил Олег Саакян.

Для Украины речь Залужного – это точно усиление. Однако не стоит рассчитывать, что произойдет что-то магическое из-за одного выступления. Таких в карьере украинского посла в Великобритании будет еще много.