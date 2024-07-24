Це безпековий захід, але водночас воєнно-дипломатичний та політичний. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що завдяки цьому Залужний зміг добре скомпонувати образ.

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З одного боку, військовий. З іншого – уже дипломат. У такому форматі найкраще розкриваються його сильні сторони. Тому безпекова конференція, організована британською профільною інституцією, є правильним майданчиком, щоб заявити про себе.

Про що свідчить виступ Залужного

Промова Валерія Залужного, за словами політолога, будувалася за західно-центричними канонами, але з українського погляду. Він говорив не про Україну, а про європейську безпеку, світові виклики, сучасну війну та західні моделі реагування з огляду на досвід нашої держави.

Не просячи й не повчаючи, а пропонуючи й даючи свій погляд, він виписував діагноз західній системі безпеки та сучасній війні,

– підкреслив Саакян.

Посол закликав партнерів поєднати український досвід і можливості з ресурсами Заходу, щоб вибудувати протидію агресивним тиранам. Він назвав російсько-українську війну "війною перехідного періоду", досвід якої буде "визначати обриси війн" ХХІ сторіччя.

Присутня інтелектуальна, політична та військова частина. Він говорив не про дрібні речі, а про ті категорії, які зрозумілі для спільного апарату західних еліт,

– зазначив Олег Саакян.

Для України промова Залужного – це точно посилення. Однак не варто розраховувати, що відбудеться щось магічне через один виступ. Таких в кар'єрі українського посла у Великій Британії буде ще багато.