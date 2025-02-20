Интересно ведут переговоры: в ОП объяснили, что не так с соглашением США о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп жалуется, что Украина сорвала соглашение о редкоземельных металлах. Хотя на самом деле ситуация была другой. Штаты продемонстрировали свой довольно интересный стиль ведения переговоров.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Украина имеет два условия, которые важны для подписания этого договора. Президент Владимир Зеленский неоднократно их озвучивал.

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Какие проблемы возникли с соглашением

Как отметил Подоляк, Украина действительно заинтересована в инвестициях в разработку полезных ископаемых. Но при этом наше государство должно зарабатывать на этом вместе с Соединенными Штатами. Другое требование – гарантии безопасности, которые будут прописаны в договоре.

Зато сложилось такое впечатление, что Соединенные Штаты не хотят прислушиваться к Украине. Там продемонстрировали интересный стиль ведения переговоров.

Есть требования Украины. Есть требования США. Тогда идет поиск компромисса. А если ты хочешь получить все, а взамен отдать ничего? Так не заключаются соглашения. Получить "нет", потому что не нравятся первые условия договора, и назвать это "грубо обращались с Бессентом" – это такой странный стиль,

– отметил Подоляк.

Несмотря на это, если что-то выгодно Соединенным Штатам – они демонстрируют прагматичный подход. Уже сейчас есть разговоры о возможной упрощенном соглашении. А такие жесткие заявления, вероятно, Штаты делают, чтобы улучшить собственные позиции во время переговоров.

Обратите внимание! Дональд Трамп считает, что с министром финансов США Скоттом Бессентом "грубо обошлись". Он "много часов ехал в поезде", а Украина не подписала документ.

В любом случае Украине сейчас нужно делать все то же, что и раньше. Наше государство продолжает усиленно сотрудничать с Европой. Параллельно идет поиск различных точек соприкосновения с Соединенными Штатами. Украина наращивает милитарные и инвестиционные программы, чтобы становиться еще сильнее.