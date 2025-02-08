Почти половина редкоземельных металлов Украины – под Путиным: Зеленский сделал новое заявление

Дональд Трамп проявил заинтересованность в редкоземельных металлах Украины. Их президент США готов обменять на военную помощь.

Известно, что план победы Зеленского содержит пункт, который предусматривает готовность Украины поделиться с союзниками своими природными ресурсами. В интервью Reuters глава государства раскрыл, что менее 20 процентов минеральных ресурсов Украины, в частности около половины ее месторождений редкоземельных элементов, находятся под российской оккупацией, передает 24 Канал.

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Это не должно достаться Путину

Редкоземельные элементы важны в производстве высокоэффективных магнитов, электродвигателей и бытовой электроники. Политик заметил, что Москва может открыть эти ресурсы для своих союзников Северной Кореи и Ирана, обоих заклятых врагов США.

"Надо остановить Путина и защитить то, что мы имеем – очень богатое Днепр, центральную Украину", – сказал он.

По его словам, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, который используется для ядерной энергетики и оружия.

Значительная часть месторождений титана расположена на северо-западе Украины, вдали от боевых действий.

Напомним, что 7 февраля Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения безопасности редкоземельных металлов и окончания войны в Украине.